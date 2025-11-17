Lärare F-3 Blomsterbäcksskolan
2025-11-17
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Blomsterbäcksskolan söker lärare till åk F-3.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på F-3 utifrån erfarenhet. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag.
I vårt pedagogiska ramverk som innefattar allt från bemötande, tillgänglighet, motivation, samarbete till en helhetssyn är alltid eleven i centrum!
Du upprätthåller ett nära samarbete med vårdnadshavare till elever och övriga viktiga personer i elevernas nätverk. Du deltar och är drivande i pedagogiska möten tillsammans med både kollegor på skolan och andra samverkanspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad och som har en stark tilltro till elevens kompetens och som brinner för att utveckla varje elev. Du är positiv och lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta med elever, kollegor, föräldrar och andra professioner som finns kring eleverna. Du har en stark motivation till lärande och gärna med kunskap om specialpedagogik som ger eleverna motivation till lärande. Du har lärarlegitimation.
Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån skolans pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Du behöver kunna tänka utanför boxen, vara påhittig, modig och fantasifull.
Har du även goda kunskaper i läsinlärning samt arbetat med elever med NPF-diagnoser, elever i sociala svårigheter och har special-pedagogik i din utbildning, så är du kanske den vi söker. Men är du nyexaminerad är du självklart också välkommen att söka till tjänsten.
Dina personliga egenskaper är något vi kommer värdera i denna rekrytering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor
Marie Holm marie.holm@malung-salen.se Jobbnummer
9607198