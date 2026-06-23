Lärare F-3, Äsperödsskolan
Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Grundskollärarjobb / Uddevalla Visa alla grundskollärarjobb i Uddevalla
2026-06-23
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Äsperödsskolan är en F-6 skola med ca 350 elever. Den ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark, där vi har en egen skolskog. Personalen som arbetar här har hög behörighet, är engagerad och utvecklingsbenägen. Vi kännetecknas av en organisation med en klass i varje åldersgrupp där vi arbetar i team med flera professioner. Vi har skolövergripande projektarbeten och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Detta bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse. Vårt utvecklade trygghetsarbete har stort fokus på rastaktivitet och trivsel och många närvarande vuxna.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara klasslärare och ha mentorselever i någon av åren F-3. I uppdraget ingår att undervisa utifrån gällande styrdokument. Du kommer att ingå i ett arbetslag F-3 och genom kollegiala träffar utveckla skolans verksamhet tillsammans med oss.
Du har de arbetsuppgifter som tillfaller lärare med mentorskap, delta på arbetslagsmöten, pedagogiska träffar, elevhälsomöten m.m.Kvalifikationer
Legitimerad lärare
Det goda samarbetet mellan kollegor, vårdnadshavare och elever är viktigt för oss då vi arbetar mycket ämnes- och klassövergripande i vår undervisning. Vi vill att du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur, flexibilitet och kreativitet. Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument och arbetar med formativ bedömning som en självklar del av undervisningen. Ikt är en naturlig del i vår undervisning, så vi ser positivt på om du har den kunskapen eller ett intresse för att lära dig det. Du ska naturligtvis ha ett intresse av att utveckla skolan till en positiv plats för alla.Övrig information
Vi kommer arbeta med intervjuer löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla kommun, Barn- och utbildning Kontakt
Sveriges lärare nås via kommunens växel 0522-696000 Jobbnummer
9974623