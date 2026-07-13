Lärare F-3
Hagfors Kommun / Grundskollärarjobb / Hagfors Visa alla grundskollärarjobb i Hagfors
2026-07-13
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ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Tjänsten innebär undervisning i årskurserna f-3 på Kyrkhedens skola. I dina arbetsuppgifter ingår undervisning och mentorskap. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att bedriva undervisning för årskurserna f-3. I andra hand söker vi dig som har erfarenhet av att undervisa och har motsvarande akademisk utbildning. Har du erfarenhet från att arbeta som lärare inom grundskolan anses detta meriterande.
Det är en förutsättning att du tycker om att arbeta med elever och i team. Du har lätt för att kommunicera och har ett stort intresse av att möta olika människor med olika bakgrund och förutsättningar. Du har en god förmåga att skapa goda relationer till medarbetare, barn/elever och kollegor. Som person kännetecknas du av en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller barnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel 0563-185 00
ÖVRIGT
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Arbetsplats
Hagfors kommun Kontakt
Rektor
Daniel Sohl daniel.sohl@edu.hagfors.se 070-7700096 Jobbnummer
10001243