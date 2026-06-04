Lärare F-3
Nyckelknippan Förskole Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Södertälje Visa alla grundskollärarjobb i Södertälje
2026-06-04
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Lärarvikariat till åk F-3 på Nyckelskolan i Södertälje med start augusti 2026
Nyckelknippan Förskole AB i Södertälje består av Nyckelskolan som är en F-9 skola med 260 elever och förskolan Ängsnyckeln i angränsande lokaler. Sedan starten 1994 utgår vi ifrån Maria Montessoris teorier som tillsammans med LGR 22 och skolans ledord, kärlek, kunskap och respekt möjliggör en unik pedagogisk småskalig miljö. Mer information om Nyckelskolan hittar du via hemsidan:https://knippan.sePubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare och är väl förankrad med LGR 22.
• Du vill vara med och utveckla och påverka undervisningen på Nyckelskolan.
• Du har ett reflekterande förhållningssätt och är lyhörd för elevernas individuella utveckling.
• Du är flexibel och ser det nära samarbetet med kollegorna som en styrka.
Du kommer att vara en stor och viktig del av en skola under ständig utveckling. Dels genom det kollegiala och kollektiva lärandet där du kommer att utvecklas både individuellt och i samarbete med kollegorna. Men även genom skolans tre team som driver skolutveckling i hög grad i nära samarbete med ledningen. På Nyckelskolan råder en kultur där allas röster, tankar och åsikter är viktiga för framtida skolutveckling. Skolan använder sig av lärplattformen Infomentor. Ett verktyg som underlättar för undervisande lärare i vardagen och som gör det möjligt att dokumentera, reflektera och kommunicera med både elever och vårdnadshavare på ett smidigt sätt.
Vi hoppas att du blivit nyfiken på Nyckelskolan och känner att vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar F-3-arbetslaget som du kommer att tillhöra. Då intervjuer sker fortlöpande är du välkommen med din ansökan redan idag. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: erica@nyckelskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyckelknippan Förskole Aktiebolag
(org.nr 556478-7397), http://knippan.se
Ekensbergsgatan 34 (visa karta
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152 41 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Nyckelskolan Jobbnummer
9946741