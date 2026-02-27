Lärare engelska och tyska - Tunabergsskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola
2026-02-27
Är du lärare i engelska och tyska? På Tunabergsskolan möter du trygga elever, höga resultat och väl fungerande kvalitets- och utvecklingsarbete. Vill du vara med och utveckla vår skola ytterligare? Varmt välkommen med din ansökan!
Tunabergsskolan är en kommunal grundskola i Svartbäcken och har funnits i över 50 år. Skolan har ca 570 elever i åk 6-9 samt ca 50 medarbetare. Vi är en skola med engagerad personal, höga resultat och trygg miljö!
Här kan du läsa mer: https://tunabergsskolan.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i engelska och tyska för åk 6-9 samt mentorsuppdrag. Mentorsuppdraget är för oss mycket viktigt eftersom en nära relation mellan elev, lärare och hemmet är avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen både enskilt och i grupp. Vi har flera lärare som undervisar i både engelska och språk på skolan, så samarbete med ämneskollegor är en viktig del av uppdraget.
Lärarna arbetar i årskursvisa arbetslag och med minst en ämneskollega i arbetslaget. I arbets- och ämneslaget tas ett gemensamt ansvar för elevernas måluppfyllelse och att alla elever ska nå målen utifrån sina förutsättningar.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska och tyska för åk 6-9. Du behöver tidigare erfarenhet av undervisning i engelska och tyska på grundskolan. Du är en lyhörd och samarbetsinriktad person som skapar goda relationer både med elever och kollegor. Med din förmåga att kommunicera tydligt och konstruktivt bidrar du till ett tryggt och lösningsorienterat klimat. I yrkesmässiga sammanhang är du utåtriktad och socialt aktiv, och du bygger samt vårdar kontakter på ett naturligt sätt. Din goda förståelse för hur barn tar till sig kunskap gör att du anpassar ditt sätt att förmedla information efter olika behov och förutsättningar, vilket skapar förutsättningar för varje elev att lyckas. Genom att säkerställa att budskap når fram och att förväntningar är tydliga bidrar du till en trygg och effektiv lärandemiljö.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lisa Landerhjelm, rektor, 018-727 66 01.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Ersättning
