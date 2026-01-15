Lärare Eng/SO åk 7-9
Olofströms kommun söker en lärare i SO åk 7-9 för ett vikariat på Högavångsskolan.
Om skolan
Högavångsskolan är Olofströms kommuns högstadieskola och ligger centralt i Olofström, nära både natur, kultur och kommunens service. Skolan har cirka 464 elever i årskurs 7-9 och omkring 70 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygga, inkluderande och kunskapsstimulerande lärmiljöer. Vi har ett gott samarbete mellan ämneslag och elevhälsa och arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen så att alla elever kan nå så långt som möjligt.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som lärare i engelska och SO undervisar du elever i årskurs 7-9 och bidrar till deras kunskapsutveckling genom varierad och tydlig undervisning. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanens mål och skolans gemensamma rutiner.
I arbetet ingår bland annat att:
skapa motiverande och strukturerade lärsituationer som stödjer alla elevers lärande
följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling
utveckla en god relation till elever och kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i engelska och SO för grundskolans senare år (åk 7-9)
har ett stort engagemang för elevers lärande och utveckling
har god förmåga att skapa struktur och trygghet i klassrummet
samarbetar väl med kollegor och bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat
Även du utan lärarutbildning men med erfarenhet av undervisning är välkommen att ansöka.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
