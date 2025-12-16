Lärare bild Fågelvikskolan, vikariat 25%
2025-12-16
Välkommen till Fågelvikskolan! Vi söker dig som under del av vårterminen 2026 vill arbeta deltid som vikarie i ämnet bild.
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!

Arbetsuppgifter
Tillsammans med ämneskollega formar ni undervisningen i ämnet. Vi erbjuder en nyrenoverad skolmiljö och en engagerad kollegegrupp där vi tillsammans fokuserar på hur vi på bästa sätt formar undervisning för våra elever. Tillsammans med övriga kollegor skapar du också förutsättningar för en tillgänglig och flexibel lärmiljö och undervisning anpassad efter berörda elevers behov där vi utgår ifrån att eleven inte är, utan blir i ett sammanhang.
Du ett samarbetsinriktat förhållningssätt och arbetar gärna med andra kollegor. Tillsammans driver vi skolutvecklingen framåt, lär av varandra och samarbetar för att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat!
Hos oss har du stora möjligheter att utforma och utveckla din undervisning!Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare eller har andra meriter som gör att du har kunskaper inom ämnet bild. Du är intresserad av att hitta framgångsfaktorer för att locka elever till lärande och skapande i ämnet.
• Du har ett pedagogiskt driv och en vilja att tillsammans med kollegor ge eleverna positiva utmaningar.
• Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra.
• Du är engagerad, rak och öppen och har ett tydligt ledarskap.
• Du är väl förtrogen med våra styrdokument.
• Du har god förmåga att inkludera elever i behov av stöd och du utmanas av att hitta de extra anpassningar som individen kan komma att behöva för att nå ämnenas kunskapsmål.
• Du har god förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Intervjuer kan ske under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts om förutsättningarna för tjänsten kvarstår.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Ersättning
