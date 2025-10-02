Lärare åk F-3 till Kungsbergsskolan
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-10-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Söker du ett meningsfullt vikariat där du får göra en konkret skillnad i Linköping? Vi söker nu en engagerad vikarierande lärare som under våren 2026 får förmånen att leda en förskoleklass och sedan följa samma härliga grupp vidare till årskurs 1 under hösten. Välkommen till oss - här får du möjlighet att inspirera och bidra till ett bättre Linköping!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i förskoleklass och åk 1 är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och ett relationellt förhållningssätt.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Tjänsten innebär att du under våren 2026 arbetar i förskoleklass för att sedan, med den elevgruppen, fortsätta som lärare i årskurs 1 under hösten 2026. I dina arbetsuppgifter ingår även att, tillsammans med en kollega, leda skolans elevråd och erbjuda läxhjälp för elever i årskurs 4-6.
Din arbetsplats
Kungsbergsskolan är en liten skola mitt i stan, med närhet till den fina miljön kring Stångån. Skolan har närhet till de parker, teatrar, museer, skridskobanor på vintern och den simhall som innerstaden erbjuder, men ligger ändå skyddat i ett lugnt område. I skolan går det cirka 240 elever, för elever i årskurs F-6 finns fritidsverksamhet fördelade på fem avdelningar i skolans lokaler.
Kungsbergsskolan ska vara en skola där barnen känner trygghet, lust att lära och delaktighet - en skola där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper. Tillsammans utvecklar vi dessa kunskaper och förmågor genom ett omväxlande arbetssätt samt skapar ett lustfyllt lärande tillsammans med engagerade elever och engagerad personal. Kungsbergsskolan erbjuder en arbetsplats där du kommer att arbeta aktivt utifrån ett inkluderande arbetssätt vilket innebär att vi lägger stor vikt vid att skapa undervisning som grundar sig i elevernas nyfikenhet och förutsättningar. Vi arbetar systematiskt med kollegialt lärande för att du som lärare ska ges de bästa förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag med världens viktigaste arbete.
Vår skola har nyligen påbörjat ett projekt som heter IBIS - Inkluderande Beteendestöd i Skolan. Vi sätter stort fokus på att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö, och du kommer att få utbildning och samverka med kollegor för att aktivt arbeta med trygghet och studiero, bland annat genom regelbundna lärträffar.
Välkommen att utvecklas med oss under 2026!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk F-3. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk F-3. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i SvA.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-3 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs F-3 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs F-3 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och ett relationellt förhållningssätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-18
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15960
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
biträdande rektor, Kungsbergsskolan
Åsa Olsson asa.m.olsson@utb.linkoping.se 013-294642 Jobbnummer
9536868