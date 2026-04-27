Lärare åk F-3, Tallbackaskolan, Solna stad
2026-04-27
Är du en legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk F-3 som brinner för varje enskild elevs utveckling? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Tallbackaskolan är en kommunal F-9 skola i Huvudsta, Solna. Våra ledord är trygghet, respekt, ansvar och arbetsro. På Tallbackaskolan värnar vi om att alla ska känna sig välkomna och trygga.
Vi arbetar i ämneslag och arbetslag. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete, tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolan har cirka 470 elever och är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Nu söker vi en lärare för årskurs F-3 med bred ämnesbehörighet.
Vårt erbjudande
Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till Tallbackaskolans utveckling.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare här!
Vad innebär arbetet?
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga lärare på skolan. Arbetslaget utformar och utvecklar verksamheten för att lägga en god grund för barnens utveckling. Vi arbetar med positiv förstärkning och förebyggande anpassningar. Det är ett arbetssätt som genomsyrar alla skolans verksamheter och all personal. Skolutvecklingen i Solna omfattar språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, värdegrund och anpassning av lärmiljön. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk F-3
är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
har erfarenhet av arbeta som lärare för lågstadiet
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av undervisning i förskoleklass.
Du är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla elever är lika värda.
Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Mer info om ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 11 augusti 2026. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Jonas Lindgren på jonas.lindgren@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 10 maj 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
171 86 SOLNA
Solna stad Kontakt
Josefin Liedström Palmgren, bitr. rektor 0725831021
