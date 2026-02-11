Lärare åk F-3, Skäggebergsskolan
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Grundskollärarjobb / Sunne Visa alla grundskollärarjobb i Sunne
2026-02-11
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Lärande och utbildning i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning :
Skäggebergsskolan har med sitt centrala läge i Sunne närhet till biblioteket, flera grönområden och friluftsområden.
På skolan går cirka 330 elever från förskoleklass till åk 6 med tillhörande fritidshem och på skolan finns även anpassad grundskola.
Sunne kommuns skolor organiserar utbildningen utifrån grundsynen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas samt med medvetenheten om att utveckling kräver långsiktighet, uthållighet och helhetsperspektiv. Genom ett tydligt pedagogiskt relationellt ledarskap vill vi skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö med variation och utmaningar. Vi utvecklar undervisningen i våra verksamheter utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och differentierad undervisning. Vi ser att det är viktigt att delta på arbetslagstid för gemensamma samtal, lärande och utveckling samt samverkan över stadiegränser. Du kommer tillhöra Sundsvik skolområde, där ingår Skäggebergsskolan, Svensby skola och Gräsmarks skola. Skolans elevhälsoteam består av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare samt rektor och biträdande rektor.
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter består av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer ingå i ett arbetslag och ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Mentorskap ingår i tjänsten där du förväntas hålla i möten och utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Hos oss hittar du kollegor i en stark gemenskap som alla tar eget ansvar, tar del av handledning och riktade utbildningar. Under vårterminen 2026 är tjänsten förlagd för undervisning i förskoleklass.
Utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete är också något som ingår i din roll samt att samverka med externa verksamheter och myndigheter såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare med giltig behörighet och legitimation riktat till grundskolans årskurs F-3. Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att undervisa på olika nivåer med olika metoder. Vi söker dig som är lugn och stabil, samt har stort tålamod och förmåga att anpassa efter elevens förutsättningar och behov.
Villkor:
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång. Tjänsten är ett vikariat under perioden 20260413-20270616. Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Karin Ulfsdotter, rektor 0565-15701 Jobbnummer
9736503