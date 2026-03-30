Lärare åk 7-9
Gluntens Montessoriskola AB / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-03-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gluntens Montessoriskola AB i Uppsala
Vill du arbeta med våra elever i åk 7-9?
Vi söker en lärare i Ma och NO på heltid, vikariat
Vi söker dig som är utbildad lärare i Matematik och NO-ämnena och som vill arbeta med våra elever i åk 7-9. Har du montessoriutbildning eller arbetat med montessoripedagogiken ser vi det som ett plus.
Det är även meriterande om du har arbetat med elever med NPF och inkluderande pedagogik samt om du har arbetat i en mångkulturell miljö då vi värdesätter inkludering och mångfald.
Du är trygg i din lärar- och vuxenroll och har förmågan att möta varje elev individuellt.
Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och bibehålla relationer med elever, kollegor och föräldrar.
I tjänsten är du ansvarslärare för en klass, åk 7-9.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 10 augusti 2026 till 19 februari 2027.
Din ansökan ska innehålla ditt CV, ett personligt brev och en kopia på din lärarlegitimation.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Tillträde 10 augusti 2026
Månadslön enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2026-04-19
Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har drygt 85 medarbetare och ca 600 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare.
E-post: ansokan@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 7-9 ht/vt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
(org.nr 559265-9667)
Ekeby Bruk 10 A (visa karta
)
752 63 UPPSALA Kontakt
Rektor
Mikaela Mosca rektor@glunten.se
9827113