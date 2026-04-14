Lärare åk 4-6 till Granelundsskolan
Vi söker två engagerade lärare som vill bidra till en trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 på Granelundsskolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov.
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i åk 4-6. Tidigare erfarenhet kan vara meriterande.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Relationsskapande: Du är kommunikativ och är bra på att skapa nya kontakter med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en förmåga att möta alla elever.
Ledarskap: Du leder och motiverar andra för att effektivt nå mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, samt skapar engagemang och delaktighet. Du ska vara en trygg vuxen med ett tydligt ledarskap.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samt sätter upp och håller tidsramar.
Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmåga att möta alla elever.
Problemlösande: Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du kan komma med idéer och nya angreppssätt för att hitta nya lösningar på problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.
OM ARBETSPLATSEN OCH FÖRVALTNINGEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Granelundsskolan är en nybyggd F-6 skola med två paralleller och ca 300 elever. På skolan finns fritidshem med tre avdelningar. Skolan ligger i centrala Tranås, vilket innebär närhet till olika aktiviteter och goda pendlingsmöjligheter. Vi har förmånen att ha studiehandledare på skolan som talar olika språk vilket underlättar kontakten med elever och vårdnadshavare.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Du kan eventuellt komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt för denna tjänst kommer du få information om det under processen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
ANSTÄLLNING
2 tillsvidareanställningar vid rätt behörighet.
100 %, ferietjänst.
Tillträde 26-08-11.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121914".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
https://www.tranas.se/
Stadshusplan 1 (visa karta
)
573 82 TRANÅS
Tranås Kommun
Rektor
Linda Davidsson linda.davidsson2@tranas.se 0140-68600
