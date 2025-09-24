Lärare åk 4-6 Ringelskolan
2025-09-24
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Ringelskolan är en grundskola för åk 4-6 som ligger på gångavstånd från Arvidsjaurs centrum. Totalt går här ca 200 elever och vi har ca 30 anställda. I varje årskurs finns tre klasser för vilka klasslärare huvudansvaret. Klassläraren har undervisar sin egen klass men har också undervisning i de andra klasserna inom arbetslaget/årskursen i ett eller flera ämnen beroende på behörighet och behov. Utöver klasslärare arbetar resurslärare, lärare i praktiskt-estetiska ämnen, elevassistenter samt elevhälsopersonal i verksamheten. Hos oss finns lärare som har lång erfarenhet men också nyutexaminerade. Gemensamt för oss alla är att våra hjärtan klappar för eleverna.
Skolan ligger naturskönt och inbjuder därmed till uteaktiviteter. I vår närhet finns simhall, sporthall, och ishall. På gångavstånd finns även idrottsplats som möjliggör utövande av friidrott. Fotbollsplaner och skidspår finns också i närområdet.
Du håller en strukturerad undervisning utifrån gällande styrdokument, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del för ditt arbete. I samarbete med kollegor skapar du goda lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap. I tjänsten ingår mentorskap.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och behörighet för att undervisa i teoretiska ämnen i årskurserna 4-6. Du är en tydlig ledare i klassrummet som har struktur och goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har erfarenhet av att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och du ser vikten av att eleverna ska må bra i skolan för att de ska kunna prestera.
Vi vill att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan lyckas. Som lärare anpassar du undervisningen utifrån varje elevs unika förutsättningar och ser skolutveckling som en naturlig del av läraruppdraget.
Du kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Du har lätt att hitta samarbetsformer och ser arbetslaget och elevhälsan som en tillgång. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa goda personliga relationer.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% . Vi tillämpar provanställning vid nyanställning. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
