Lärare åk 3-4
2026-04-28
Vi söker nu en lärare inför läsåret 2026-2027 på 100% till vår skola som ligger vackert belägen i Persberg intill sjön Yngen. Skolan har varit ett föräldrakooperativ sedan ett nedläggningshot för mer än 20 år sedan. Vi jobbar småskaligt och har integrerade klasser om ca 17 elever. Vi har eget kök och lagar således all mat på plats. Inom verksamheten finns också fritidsverksamhet samt förskola.
Du som söker tjänsten är legitimerad lärare och har behörighet att undervisa i åk 4-6. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom grundskola är meriterande. Som lärare vid Persbergs skola är det bra om du är självständig, lösningsfokuserad, positiv och ansvarstagande. Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du behöver kunna individanpassa vid behov. I arbetet ingår god dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och ett aktivt värdegrundsarbete tillsammans med kollegor. Utifrån gällande styrdokument arbetar du för att alla elever skall utvecklas så långt som möjligt.
Du har ett inkluderande förhållningssätt och kan bidra till en stark vi-känsla, såväl i elevgrupperna som kollegialt. Då du blir en del av ett mindre kollegium behöver du i organisationen vara flexibel och lösningsorienterad. I bemötandet av elever är du lugn, trygg och tålmodig. Vi ser att du har ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med eleverna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. anställningsintervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: jennysvanlind@persbergsfriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Persbergs Skolas Föräldrafören
Brusgårdsvägen 24 (visa karta
)
682 40 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Persberg Skola Kontakt
Rektor
Jenny Svanlind jennysvanlind@persbergsfriskola.se 0703078105 Jobbnummer
9879853