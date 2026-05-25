Lärare åk 1-6 till Bockstensskolan
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever - tillsammans formar vi framtiden.
Välkommen att söka en tjänst hos oss på Bockstensskolan! Vi är en F-5:skola inom Varbergs centrala delar som lägger stor vikt vid hälsa, glädje och välmående eftersom vi är övertygade om att det ger framgång i alla former av lärande. Varje dag deltar barnen i en pulshöjande aktivitet tillsammans för att deras förmåga att fokusera och vara uthålliga i arbetet ska öka men också för att dela glädje med varandra.
Varje arbetslag är organiserade årskursvis och lärandet i klassrummet sker genom co-teaching där flera lärare ansvarar för undervisningen tillsammans. Miljön i klassrummet arbetar vi hela tiden för att utveckla utifrån barnens behov och en stor del av vår kollegiala fortbildning de senaste åren har syftat till att öka våra kunskaper kring tillgängliga lärmiljöer. Vi lägger också stor vikt vid elevernas språkutveckling eftersom våra elever kommer från många olika platser i världen. Detta har därför också haft stor fokus i de senaste årens fortbildning.
Vårt fritidshem består av 4 avdelningar som också är organiserade årskursvis. Även på fritidshemmet har vi arbetat med våra lärmiljöer men också kring hur digitalisering kan öka elevernas motivation och lärande samt hur leken kan stimulera till utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-25Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna förutsättningar att växa utifrån sina unika behov och mål.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Undervisning i åk 1-6 i ämnena sva, sv, eng, ma samt so eller no
* Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och valda didaktiska strategier.
* Möta varje elev i sin kunskapsprogression och stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom ett professionellt ledarskap.
* Utveckla stimulerande lärmiljöer som uppmuntrar till lärande, delaktighet och elevinflytande.
* Verka för en helhetssyn kring elevens skoldag genom nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
* Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för läraryrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst för att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel, har didaktisk förmåga och anpassar dina metoder utifrån elevernas olika behov, kunskapsprogression och dagsform.
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i åk 1-6.
* Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
* Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
* Har god bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
* Besitter tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327312".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
https://varberg.se/pedagogvarberg
