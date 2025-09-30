Lärare 4-6 Rocknebyskolan
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Rocknebyskolan norr om Kalmar med verksamheterna förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 samt fritidshem har en härlig naturmiljö inpå knutarna. Värdegrundsarbetet är viktigt för oss för att eleverna ska få en god måluppfyllelse. Vi värdesätter goda relationer och har en arbetsplats med hög trivsel. Skolan är både renoverad och utbyggd under de senaste åren.
Välkommen till Rocknebyskolan!

Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bli en av oss på Rocknebyskolan då en av våra kollegor kommer att gå på föräldraledighet. Lärare på mellanstadiet där du också har ett uppdrag som mentor i åk 6. Du kommer att arbeta med engagerade kollegor på en glad arbetsplats. De fina resultaten på våra Medarbetarenkäter bekräftar att vi har en väl fungerande arbetsplats med mycket hög trivsel.
Du kommer att ha din tillhörighet i ett arbetslag med lärare som undervisar i åk 4-6.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i årskurs 4-6. Du har behörighet i ämnena matte, NO och teknik samt engelska. Vi förväntar oss att du har en positiv inställning, ser möjligheter och har en förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel samt ser fördelarna med lagarbete. På Rocknebyskolan utgör varje medarbetare en viktig pusselbit till helheten. Du har höga förväntningar på eleverna och god förmåga att motivera och inspirera eleverna till lärande. Du är med och driver skolans utveckling framåt. Tillsammans med arbetslaget arbetar du aktivt för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
