Lärare 4-6
2026-02-23
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Ålsta för- och grundskola ligger vackert belägen i nya Barkarbystaden i anslutning till fina naturområden.
Skolan är belägen i nybyggda lokaler (inflyttade ht-23).
Skolan kommer att vara en fullt utbyggd F-6-skola läsåret 26/27
Vi söker nu en engagerad och lyhörd lärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisande lärare på skolans mellanstadium samt mentorsansvar för en av klasserna.
Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analyserar och bedömer resultatet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lätt för att samarbeta med såväl elever, kollegor, vårdnadshavare och annan personal. Du relaterar till barn och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
* Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du utvecklar elevernas förmåga att lära och gör dem delaktiga i planeringen av verksamheten. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och är lösningsfokuserad. Vidare besitter du en stark vilja att arbeta för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för eleverna
* Har en positiv attityd till arbetet och handlar i enighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policy och riktlinjer
* Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har förmåga att ta ledarskapet både i som utanför klassrummet. Du arbetar självständigt och är flexibelKvalifikationer
* Är legitimerad lärare i årskurs 4-6
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete.
* Tidigare erfarenhet av uppbyggnad av en ny verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån olika nätverk, föreläsningar, utbildningar, planering- och utvecklingsdagar. De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet. Anställda inom våra förskolor och skolor har rabatterad pedagogisk lunch. Som månadsanställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov, friskvårdsbidrag och Förmån Järfälla som är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som exempelvis biobiljetter och gymmedlemskap till rabatterade priser.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundkontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Rektor
Rektor
Mikael Sörnäs
