Lärare 4-6
2025-09-19
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu klasslärare för undervisning på mellanstadiet.
Du som söker har en kunskapssyn där eleverna ska lyckas utifrån utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla.
Dackeskolans F-6-enhet består av ca 350 elever, låg- och mellanstadium samt fritidshem. Inför våren '26 söker vi en mellanstadielärare. Följande ämnen är aktuella: engelska, svenska, matematik och NO. Andra kombinationer är också av intresse.
På Dackeskolan organiserar vi vår verksamhet för att bedriva skola för alla, med hänsyn till bakgrund, behov och förutsättningar hos våra elever. Detta innebär att vi jobbar aktivt med att lärmiljöer i klassrum ska vara utvecklande, tillgängliga och strukturerade och utemiljöerna skall inspirera och uppmuntra till aktivitet och rörelse. Vi gör elever delaktiga i värdegrundsarbetet och bygger tillitsfulla relationer med dem för att de ska känna sig trygga och förberedda för alla skolans utmaningar och möjligheter. Din elevsyn ska därför präglas av detta förhållningssätt och du ser både din egen och skolans viktiga roll i detta arbete. Du möter alla elever oavsett kunskapsnivå eller behov av särskilt stöd, genom varierande arbetssätt, redovisningsformer och digitala verktyg/hjälpmedel.
På vår skola har vi skickliga, erfarna och engagerade lärare som aktivt verkar för elevens bästa och för att utveckla skolan. Vill du bli en av oss?Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Är du student och nära din examen kan du också vara av intresse. Du har goda IT-kunskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret,
använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
