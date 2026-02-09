Lärare
Sörängens folkhögskola, Nässjö
Rollen som lärare naturvetenskapligt basår
Sörängens folkhögskola är en regionskola med Regions Jönköpings län som huvudman.
Vi söker nu en lärare till vårt naturvetenskapliga basår. Skolans naturvetenskapliga basår erbjuder de högre gymnasiala kurserna i biologi, kemi, fysik och matematik och är ett bra alternativ till högskolornas basår. Sörängens naturvetenskapliga basår antar varje år 12-14 deltagare, vilket gör att de kan få mycket stöd i en rogivande miljö.
Du kommer att arbeta nära fysik- och matematikläraren på utbildningen men också vara en del i arbetslaget på allmän kurs.
Tjänsten är tillsvidare på 100 %, men vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Din blivande arbetsplats
Sörängens folkhögskola har en stark kulturprofil med kurser i foto, keramik, skrivande, animation och bilderboksillustration. Skolan har självklart också en allmän kurs, och en filial i Jönköpings län med både allmän kurs och en grundläggande konstskola. Skolan är HBTQi-diplomerad och för oss är det en självklarhet att inkludera alla och bemöta alla med respekt.
Den yttre miljön, med de röda K-märkta träbyggnaderna och skolans starka traditioner gör Sörängens folkhögskola till en inspirerande plats för möten mellan människor. Skolan vänder sig till alla samhällsgrupper och är politiskt och ideologiskt obunden. Skolan är också HBTQi-diplomerad.
Huvudman för skolan är Region Jönköpings län.
Läs om skolan på Sörängens folkhögskola (http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola).
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i kemi och biologi. Vi ser gärna att du är en "vit biolog" med inriktning mot medicin, eftersom det passar i vår profil. Vi vill också att du undervisar i naturkunskap på allmän kurs på Sörängens folkhögskola.
Vårt erbjudande till dig
Skolan är vackert belägen i utkanten av Nässjö. De allmänna kommunikationerna till skolan är goda. För oss är arbetsmiljön och - glädjen mycket viktig och du kommer att få möjlighet, om du vill, att tillsammans med andra arbeta med skolans övergripande utveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För mer information om skolan, vänd dig till Patrik Luth, rektor: 076-146 54 72
För mer information om kursen, vänd dig till Mattias Frisendahl, kursansvarig: 070-622 06 67
För fackliga frågor, vänd dig till Sophia Rasmussen: 076- 614 54 13
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Intresserad? Sök. Vi vill gärna att du kan börja senast 10 augusti 2026. Vi vill ha din ansökan senast 30 mars 2026.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
