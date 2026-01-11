Lärare 1-6
2026-01-11
Om jobbet
Legitimerad lärare 1-6
Om du letar efter en arbetsplats där både allvar och humor skapar en trivsam arbetsmiljö, ska du söka till oss. Vi söker Dig som vill se våra unga utvecklas och växa som medmänniskor.
Om du är utbildad och är legitimerad lärare och /eller har erfarenhet av undervisning i svenska / svenska som andra språk, samhällsorienterade ämnen, engelsk, bild och matematik, är du den vi söker. Vi söker Dig som vill arbeta för oss och inte bara med oss. Skolan som du söker tjänst till ligger i en ständig utveckling. Lärare hos oss ska brinna för att förmedla sina kunskaper. Du är lika intresserad av utbildning som av bildning. Du är en förebild både som kunskapsförmedlare i dina ämnen och kan motivera våra elever med god allmän bildning och fostran.
Om arbetsplatsen
Vasalundsskolan är en fristående F-9 grundskola och till hösten är vi drygt 400 elever. Skolan är granne med Lundsbäcks koloniområde i fina och gröna Vasatorp i Helsingborg, lätt att komma till antingen med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. Det kollegiala lärandet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar med ständigt. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam. Du kommer ofta att samarbeta med en lärarassistent.
Skolan är en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska. Närhet till eleverna, ett tydligt ledarskap och fingertoppskänsla är viktiga egenskaper som vi prioriterar hos våra lärare. För oss delar utbildning och bildning samma blodomlopp.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för grundskolans åk 1-6. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning för de årskurs som tjänsten gäller.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik skola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du besitter goda ledaregenskaper för att skapa goda förutsättningar för en bra lärmiljö tillsammans med dina elever. Oavsett var du befinner på din yrkesbana bidrar du till elevernas sociala välbefinnande genom att arbeta kompensatoriskt. Du ska klara av att bli utmanad av eleverna men också kunna glädjas åt deras framgångar.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel samt har god datorvana. I ditt arbetssätt är du resultat- och utvecklingsorienterad. Vidare skapar du hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor tack vare en god samarbetsförmåga. För oss är ett gott och nära samarbete en förutsättning för både framgång och trivsel. Du ska aldrig känna dig ensam hos oss.
Vi betraktar skoluppdraget som den viktigaste utmaningen av alla men vi ser gärna att Du har humor och kan uppskatta en avspänt kollegial arbetsmiljö.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Hittar vi rätt person innan ansökningsdatumet gått ut, avbryts rekryteringen.Om tjänsten
Varaktighet: tillsvidare med tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.
Giltigt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas.
Omfattning: heltid
Vi tillämpar provanställning i 6 månader inför en en tillsvidare anställning.
Övrigt: lunch, friskvård, fri parkering
Kollektivavtal
Lön: månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: patrick.enhav@vasalundsskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasalundsskolan AB
Bror Engkvists Gata 31 (visa karta
254 59 HELSINGBORG Kontakt
Skolchef
Patrick Enhav patrick.enhav@vasalundsskolan.se 0729-880004 Jobbnummer
