Lärarassistent till Lejonströmsskolan
2025-09-15
Gör skillnad för barn och unga - varje dag
Vi söker nu en lärarassistent som vill stötta elever i årskurs 7 och vara en viktig del i deras resa genom högstadiet. Om du brinner för att skapa trygghet, ge stöd i lärandet och bidra till att unga människor utvecklas, då kan det här vara jobbet för dig.
DIN ROLL
Som lärarassistent är du den där extra vuxna i klassrummet - den som ser, stöttar och ger eleverna trygghet i vardagen. Du hjälper till att förtydliga instruktioner, skapa struktur i skolarbetet och finnas där när någon behöver ett extra stöd för att komma vidare.
Tillsammans med läraren bidrar du till att undervisningen fungerar på bästa sätt, både praktiskt och pedagogiskt. Det kan handla om att förbereda material, avlasta med enklare uppgifter som rättningar och dokumentation. Men framför allt handlar det om din närvaro: att vara en stabil och tillgänglig vuxen som gör skoldagen lite enklare och mer meningsfull för eleverna.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning eller annan utbildning som är relevant för rollen. Det kan handla om en lärarassistentutbildning på gymnasienivå i en omfattning av minst 800 poäng, eller minst 30 högskolepoäng inom pedagogik. Har du erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter eller social problematik är det meriterande.
Som person är du strukturerad och stabil, med förmåga att skapa trygghet och ordning även i situationer som kan vara utmanande. Du är relationsskapande och bygger förtroende hos både elever och kollegor, samtidigt som du är samarbetsorienterad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi förväntar oss att du har god digital kompetens och kan använda digitala verktyg i vardagen. Svenska språkkunskaper är ett krav. Det är meriterande om du har kunskaper i teckenspråk och/eller finska. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever som har diabetes.
Framför allt söker vi en engagerad person som brinner för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren. Här får du det bästa av två världar - en växande stad full av möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn. Totalt har vi ungefär 35 grundskolor och 40 fritidshem, där samtliga medarbetare tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Vi vill att varje barn och elev ska få de verktyg de behöver för att växa, lära och hitta sin plats - både i nutid och framtid.
På Lejonströmsskolan, där både grundskola och anpassad grundskola finns, möts elever och personal i en inkluderande miljö där vi lär av varandra. Här får du en spännande arbetsplats med möjligheter att utvecklas professionellt och bidra på riktigt - inga gränser sätts för din kreativitet och ditt engagemang!
Hos oss får du chansen att göra skillnad - på riktigt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "613630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Biträdande rektor
Hanna Berggren 0910-73 50 00 Jobbnummer
9507695