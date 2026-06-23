Lärarassistent till De Geergymnasiet
Norrköpings kommun / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2026-06-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara navet som får skolans vardag att fungera? Trivs du i en roll där du kombinerar administration, service och arbete med ungdomar? Då kan du vara den lärarassistent vi söker till De Geergymnasiet.
Vilka är vi?
De Geergymnasiet ligger centralt i Norrköping och är en gymnasieskola med cirka 800 elever och 130 medarbetare. Här erbjuder vi Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Hotell- och turismprogrammet samt Anpassad gymnasieskola.
Hos oss möts elever och medarbetare i en dynamisk och inkluderande lärmiljö där vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet, studiero och goda förutsättningar för lärande. Vi har en hög andel engagerade och legitimerade lärare samt ett välutvecklat elevhälsoteam. Samarbete, delaktighet och utveckling genomsyrar vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att varje elev ska nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som lärarassistent är du en viktig del av skolans dagliga verksamhet och har många kontaktytor med både elever, lärare och övrig personal. En central del av uppdraget är att hantera lärares korttidsfrånvaro. Du ansvarar för vikarieanskaffning, samordnar lösningar tillsammans med lärarlagen och informerar elever och personal om förändringar i undervisningen. Du tar emot och introducerar vikarier och kan vid behov starta upp lektioner för att skapa kontinuitet och studiero.
I rollen ingår även administrativa arbetsuppgifter kopplade till undervisningen. Du dokumenterar och följer upp lösningar vid frånvaro, registrerar inställda lektioner och tar fram statistik över undervisningstid. Du ansvarar också för planering och organisering av omprov och prövningstillfällen.
Utöver detta arbetar du med olika servicefunktioner inom skolan, exempelvis genom att bemanna elevcaféet och vid behov stötta verksamheten i receptionen. Praktiska arbetsuppgifter förekommer också, såsom hantering och skötsel av undervisningsmaterial. Tjänsten erbjuder ett varierat arbete där du varje dag bidrar till att skapa en trygg, välorganiserad och välfungerande skolmiljö för våra elever.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, exempelvis som lärarassistent. Även annan relevant utbildning kan vara aktuell, såsom universitetsstudier inom pedagogik, beteendevetenskap eller delar av lärarutbildningen.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar och är van vid att hantera administrativa arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du har god förmåga att planera, strukturera och organisera ditt arbete samt att samordna aktiviteter som involverar både elever och kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av system som Skola24, IST och Google Classroom.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är viktigt att du kan ta till dig och förstå innehållet i undervisningen, kommunicera tydligt med elever och personal samt omsätta skriftliga instruktioner till praktiska aktiviteter.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du behåller lugnet även när tempot är högt och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du trivs i samarbete med andra, har ett professionellt bemötande och skapar goda relationer med såväl ungdomar som vuxna. Genom din kommunikativa förmåga bidrar du till ett positivt arbetsklimat och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 juli, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Petra Comstedt, petra.comstedt@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 34 NORRKOPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9974186