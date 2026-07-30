Medarbetare Inom Housekeeping
Åre Travel Designer AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2026-07-30
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Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete där du får röra på dig? Vill du arbeta deltid och samtidigt få gott om tid över till skidåkning och livet i Åre? Då kan du vara den vi söker.
Åre Travel söker flera medarbetare till vårt housekeeping-team inför vintersäsongen 2026/2027.
OM ÅRE TRAVEL
Åre Travel har välkomnat nöjda gäster sedan 2014 och förmedlar lägenheter, villor och stugor på attraktiva lägen i och omkring Åre by. Vi erbjuder även fastighetsservice för boendeägare, med tjänster som stugservice, fastighetsskötsel, snöskottning, markskötsel och fönsterputs.
OM TJÄNSTERNA
Som en del av vårt housekeeping-team är du med och säkerställer att varje gäst möts av ett rent, professionellt och välkomnande boende.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Rollen passar dig som tycker om att arbeta praktiskt, kan hålla ett bra tempo och samtidigt har ett öga för de små detaljerna.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Städning och iordningställande av Åre Travels boenden.
Avresestädning och förberedelser inför nya gäster.
Kvalitetskontroller.
Påfyllning av gästartiklar och förbrukningsmaterial.
Hantering av tvätt och linne.
Enklare underhåll, exempelvis byte av glödlampor.
Rapportering av skador, fel och sådant som behöver åtgärdas.
Snöskottning och andra praktiska uppgifter vid behov.
VI SÖKER DIG SOM
Är noggrann och har ett öga för detaljer.
Är ansvarstagande, flexibel och anpassningsbar.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete.
Är positiv och bidrar till ett bra arbetsklimat.
Kan arbeta varierande dagar och tider, inklusive helger och ibland kvällar.
Har B-körkort.
Tidigare erfarenhet från housekeeping, städning, hotell eller restaurang är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är pålitlig, vill göra ett bra jobb och förstår betydelsen av kvalitet och service. Vi välkomnar ansökningar från både svensk- och engelskspråkiga kandidater.
Vi söker även extrapersonal som kan hoppa in vid behov – perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier, skidåkning eller ett annat jobb.
OMFATTNING OCH VILLKOR
Omfattning: 50-75 procent
Period: Vintersäsongen 2026/2027
Plats: Åre
Antal tjänster: Flera
Tillträde: Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Skicka din ansökan till booking@aretravel.se
och ange "Ansökan: Housekeeping" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är den 30 september, men intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: booking@aretravel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Housekeeping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Travel Designer AB
(org.nr 559154-4068), https://aretravel.se/
Stationsvägen 18 (visa karta
)
837 52 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Malin Lindgren booking@aretravel.se Jobbnummer
10016085