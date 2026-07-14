Lärarassistent till Åva gymnasium
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2026-07-14
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Vår vision är att Åva ska vara en skola att längta till, lita på och växa med. Vi är en gymnasieskola som erbjuder både spets och bredd för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtida studier och yrkesval.
Åva Gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Täby med ca 1400 elever och 130 medarbetare. Skolan har ett brett programutbud med högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram samt International Baccalaureate. Åva Gymnasium är både en certifierad Amnesty- och FN-skola. Alla professioner samarbetar för att förbereda eleverna för framtiden genom att medvetandegöra dem om teknikutveckling och hållbarhetsfrågor.
Som lärarassistent på Åva Gymnasium kommer du att vara en central person på skolan. Du är ett av skolans ansikten utåt och arbetar aktivt med att vara en trygghetsskapande vuxen samt arbetar för att underlätta lärarnas arbete, tex genom omprovstillfällen och att stötta upp under studiebesök.
Vi tror att varje elev har potential att nå sina drömmar och mål. Genom vårt engagemang i deras utveckling, är vi med och formar framtiden för våra elever och samhället som helhet.
Om tjänsten
I rollen som lärarassistent på Åva Gymnasium kommer du att arbeta med varierade arbetsuppgifter, du kommer stötta elever i deras lärande, tex genom att stötta upp vid krävande undervisningssituationer, bemanna skolans reception samt utgöra ett administrativt stöd. Du kommer vara en vuxen förebild för våra elever och arbeta relationsbyggande för att skapa trygghet, studiero och trivsel på skolan.
För att lyckas i denna roll behövs ett stort engagemang för elevernas utveckling från ungdom till ung vuxen samt erfarenhet av arbete med ungdomar i gymnasieåldern. Du är lösningsorienterad och är van att arbeta självständigt och kan koordinera och prioritera mellan olika uppdrag. Du behöver också vara relationsskapande och är skicklig på att etablera goda samarbeten.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Du har gymnasieexamen.
Du har god kommunikativ förmåga och förmåga att anpassa dig till olika situationer och arbetsuppgifter.
Du har förmåga att arbeta självständigt och är van att koordinera samt prioritera mellan olika arbetsuppgifter, uppdrag och situationer.
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Vidareutbildning inom socialpedagogik eller lärarassistent är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Tillträde i augusti månad enligt överenskommelse.
Vi på Åva är måna om att varje medarbetare ska känna arbetsglädje. Vi erbjuder en vänlig, stöttande arbetsmiljö som uppmuntrar till hög grad av delaktighet och professionell utveckling.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 10:e augusti. Intervjuer och urval sker löpande.
Besök gärna vår hemsida https://www.taby.se/ava-gymnasium/
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 34 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Biträdande rektor
Tora Lundblad tora.lundblad@taby.se +46855559526 Jobbnummer
10002823