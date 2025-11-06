Lantarbetare/Farmworker
Ulva Gubben AB
2025-11-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Uppsala
Jordgubbsplockare/Strawberrypicker Seson 2026
We are looking for workers for pick strawberries , raspberries, blueberries and blackberries. We also do planting and weeding etc.
Most of the farm is covered in Tunnels with polythene.
We pick in the morning and the evening.
We have accommodation for the workers
We hire Mars to November.
The employment is covered by the collective agreement between Kommunal and Gröna arbetsgivare regarding Agriculture, with salary appendix for berry and outdoor cultivation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
email
E-post: info@ulvagubben.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Work 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulva Gubben AB
(org.nr 556763-1980)
Ulva 5
)
755 93 UPPSALA
9591806