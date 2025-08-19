Lantarbetare/Farmworker
Ulvagubben AB odlar jordgubbar,hallon, blåbär och björnbär.
Vi söker lantarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Montera nya odlingssystem. Anlägga odlingsbäddar.
Bygga tunnlar
Sköta bevattning, bygga bevattningssystem, köra grävmaskin,tung lastbil och traktor.Köra ,skotta snö vid behov. Kvalifikationer
Grävmaskinist, lastbils och traktorförare.
Erfarenhet av ledningstalsstyrd näringstillförsel, bygga/montera vattensystem.
Erfarenhet av odling i tunnelsystem samt byggnation av detta system.
Erfarenhet och kuskap av Berrytrack
Språkkunskaper: Kunna lite svenska. Flytande engelska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@ulvagubben.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulva Gubben AB
Fredrik Hörenius fredrik@ulvagubben.se 0762845676
9466210