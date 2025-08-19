Lantarbetare/Farmworker

Ulva Gubben AB / Jordbruksjobb / Uppsala
2025-08-19


Visa alla jordbruksjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ulva Gubben AB i Uppsala

Ulvagubben AB odlar jordgubbar,hallon, blåbär och björnbär.
Vi söker lantarbetare.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Montera nya odlingssystem. Anlägga odlingsbäddar.
Bygga tunnlar
Sköta bevattning, bygga bevattningssystem, köra grävmaskin,tung lastbil och traktor.Köra ,skotta snö vid behov.

Kvalifikationer
Grävmaskinist, lastbils och traktorförare.
Erfarenhet av ledningstalsstyrd näringstillförsel, bygga/montera vattensystem.
Erfarenhet av odling i tunnelsystem samt byggnation av detta system.
Erfarenhet och kuskap av Berrytrack
Språkkunskaper : Kunna lite svenska. Flytande engelska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@ulvagubben.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ulva Gubben AB (org.nr 556763-1980)
Ulva 5 (visa karta)
755 93  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Fredrik Hörenius
fredrik@ulvagubben.se
0762845676

Jobbnummer
9466210

Prenumerera på jobb från Ulva Gubben AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ulva Gubben AB: