Länssamordnare för Psykisk Hälsa och Suicidprevention
2026-01-07
Vill du vara med och utveckla arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention i Norrbotten? Vi söker en engagerad och strategisk person med legitimation inom hälso- och sjukvård som vill ta en nyckelroll i att driva utveckling, samordna insatser och skapa hållbara lösningar tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
Vi sökerVi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning med legitimation inom hälso- och sjukvård, exempelvis som psykolog eller sjuksköterska. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt och gärna erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor, liksom att leda och följa upp utvecklingsarbete. Erfarenhet från psykiatri eller närliggande verksamhet är önskvärd, liksom god kännedom om regionalt och nationellt arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention. Erfarenhet av projektledning och rapportering är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga att arbeta självständigt och strategiskt, samtidigt som du samarbetar väl med både interna och externa aktörer för att säkerställa processer och resultat. Du är strukturerad, organiserad och van att hantera förändrade förutsättningar, där prioriteringar och uppföljning är en naturlig del av ditt arbetssätt. Din kommunikation är tydlig och du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Det här får du arbeta med
I rollen kommer du att ha en nyckelposition i att utveckla och samordna det länsgemensamma arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention. Du leder och samordnar arbetsgruppen för psykisk hälsa i nära samverkan med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer. Arbetet innebär att ta fram och följa upp handlingsplaner, genomföra analyser och driva utvecklingsfrågor inom området. Du ansvarar för att kunskapsstyrning och insatser från vård- och insatsprogram implementeras i verksamheten och samverkar med brukarsamhället och externa aktörer. Rollen omfattar även rapportering till Socialstyrelsen och andra nationella instanser samt deltagande i projekt som anhörigstöd och GAP-analyser. Du representerar Region Norrbotten i nationella nätverk och dialogforum och arbetar både operativt och strategiskt för att stärka det regionala folkhälsoarbetet. Din arbetsplats är Regionhuset i Luleå och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Möjlighet att påverka och utveckla det regionala arbetet inom psykisk hälsa
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
