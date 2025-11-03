Länsjurist
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.
Länsstyrelsen i Örebro län står mitt i en spännande utvecklingsfas.
Sedan januari 2025 har vi fått ett utökat uppdrag som så kallat koncentrationslän, vilket innebär att vi nu handlägger ärenden från ytterligare sex län utöver vårt eget. Vi har också tagit över ansvaret för tillsyn inom flera av de nya ärendeslagen - och under 2026 väntas uppdraget växa ytterligare.
Som länsjurist hos oss blir du en nyckelperson i att bygga upp och utveckla den nya verksamheten. Du bidrar till en rättssäker och effektiv handläggning och får möjlighet att arbeta brett och utvecklas i en miljö där juridisk kompetens har stort inflytande över verksamhetens kvalitet och resultat.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som länsjurist hos oss kommer du framför allt att arbeta med handläggning av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen samt med tillsyn av stiftelser och överförmyndare.
I rollen ingår också att bidra med juridisk kompetens inom myndighetens valorganisation. Beroende på verksamhetens behov kan du även få arbeta med andra förvaltningsrättsliga ärenden, till exempel överklagade kommunala beslut inom andra områden eller olika typer av förordnanden.
Arbetet innebär både externa kontakter i samband med tillsyn och intern rådgivning i juridiska frågor som rör länsstyrelsens olika verksamhetsområden. Hos oss är rättssäkerhet, effektivitet och god service självklara ledord i allt vi gör.
Vid behov kan även kontakter med media förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Juristexamen eller master i rättsvetenskap
- Flerårig erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning på domstol eller myndighet på central, regional eller lokal nivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rättsområden inom ramen för Länsstyrelsens verksamhet, framför allt stiftelse- och överförmyndarområdet samt Plan- och bygglagen.
För att trivas och lyckas i rollen har du god kommunikativ förmåga och trivs med att möta och samarbeta med människor, både vid tillsynsbesök och i andra kontakter. Du är strukturerad, noggrann, uttrycker dig väl i tal och skrift och kan på ett pedagogiskt sätt förklara beslut och ställningstaganden. Självständighet, initiativförmåga och flexibilitet är viktigt, liksom ett prestigelöst förhållningssätt till arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Körkort för bil krävs.
Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2025.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-16803-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Örebro län
(org.nr 202100-2403) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd, Rättsenheten Kontakt
Christina Schöön 010-2248300 Jobbnummer
