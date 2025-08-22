Långsiktig roll för AI Engineer
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning
Vi söker en AI Engineer till en spännande roll i en organisation som satsar stort på att bli mer datadriven.
Här blir du en del av en växande sektion som arbetar med att modernisera teknik, arbetssätt och processer för att skapa framtidens lösningar inom data och analys.
Just nu pågår flera viktiga initiativ, däribland utveckling av en modern analysplattform i molnet, avancerade on-prem-lösningar och egna AI-produkter från idéstadie till färdig lösning. Rollen passar dig som vill arbeta i en innovativ miljö med ny teknik och som drivs av att ta ansvar i hela kedjan - från utveckling till drift.Dina arbetsuppgifter
I rollen som AI Engineer kommer du att arbeta med både utveckling och drift av AI-lösningar. Du kommer att bygga och underhålla robust infrastruktur i molnplattformar som Azure, samt arbeta med AI Foundry och Microsoft Fabric. Utvecklingen sker framför allt i Python där du bidrar till hantering av data, maskininlärning och generativ AI. Rollen innebär också att du arbetar med Terraform och CI/CD-pipelines för att skapa en stabil och automatiserad drift. Tillsammans med data scientists och verksamheten deltar du i utvecklingen av prediktiva modeller och AI-tillämpningar, samtidigt som du säkerställer att lösningarna uppfyller krav på informationssäkerhet.Kvalifikationer
Civilingenjör eller motsvarande akademisk examen på masters nivå inom datateknik, data science, fysik, statistik, matematik eller likvärdigt område.
- Minst ett (1) års erfarenhet av att utveckla och/eller driftsätta AI- och ML-lösningar i MS Azure, inklusive arbete med Azure Machine Learning, Azure Foundry eller andra AI-relaterade Azure-tjänster.
- Minst två (2) års professionell arbetslivserfarenhet av programmering i Python, inklusive användning av bibliotek för datahantering och maskininlärning (t.ex. Pandas, NumPy, Scikit-learn).
- Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att utveckla och driftsätta lösningar baserade på generativ AI, inklusive arbete med stora språkmodeller (LLM), embeddings eller retrieval-augmented generation (RAG).
- Minst ett (1) års erfarenhet av SQL för databehandling och analys.
- Minst sex (6) månaders erfarenhet av att sätta upp eller underhålla CI/CD-pipelines för AI- eller mjukvaruprojekt (t.ex. Azure DevOps, GitHub Actions, Bitbucket pipelines eller liknande).
Meriterande:
Erfarenhet av Microsoft Fabric och AI Foundry
Tidigare arbete med MLOps och produktionssättning av AI-modeller
Erfarenhet av samarbete i agila teamAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka.
Arbetsplatsen är belägen i Stockholm med möjlighet att arbeta både på plats och på distans.
Uppdraget sträcker sig från 1 oktober 2025 till 1 oktober 2026, med möjlighet till förlängning eller att man övergår till en anställning direkt hos klienten.
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Om du är redo att ta dig an en roll som AI Engineer och bidra till att utveckla framtidens AI-lösningar inom en modern dataorganisation - tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande, lycka till, vi ser fram emot din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Stockholm AB Jobbnummer
9470798