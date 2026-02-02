Lånehandläggare, kundservice
Vill du bli en del av ett engagerat team där du får arbeta nära kunden och bidra till en service i toppklass? Hos Resurs Bank erbjuder vi en roll inom Customer Care där du får möjlighet att växa, utvecklas och göra skillnad - varje dag.
Om rollen
Som lånehandläggare ansvarar du för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse genom professionell service och effektiv hantering av ärenden. Arbetet innefattar både telefoni och administration, där du dagligen har kontakt med våra kunder - framför allt från Danmark. Vi inleder din resa hos oss med en gedigen introduktionsutbildning som ger dig kunskap i våra system, produkter och säljmetodik. Du blir trygg i rollen och redo att möta våra kunders/partners behov på bästa sätt. Förutom att ge snabb och professionell support innebär arbetsuppgifterna bl.a:
Att besvara inkommande samtal, e-post och chattar, med fokus på danska kunder
Att administrera och bedöma låneansökningar samt krediter från privatpersoner
Att dokumentera ärenden och följa upp enligt gällande riktlinjer
Att samarbeta med andra avdelningar för att säkerställa en smidig kundupplevelse
Vi söker dig som:
Har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Kommunicerar väl och arbetar strukturerat, även under press
Kan arbeta med varierat schema, inklusive kvällar och helger
Det är meriterande, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet av kundservice samt kunskaper i danska språket.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter
En introduktion som ger dig rätt verktyg att lyckas i rollen
En dynamisk miljö där dina idéer och ditt engagemang gör skillnad
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
En modern arbetsplats i fräscha lokaler i Helsingborg eller Malmö
Mer än bara ett jobb På Resurs gör vi vardagsekonomin enklare genom innovativa och kundfokuserade lösningar. Med kunder över hela Norden och ett team på cirka 800 kollegor är vi engagerade i att skapa långsiktigt värde för individer, företag och samhället i stort. Vi har utsetts till ett Karriärföretag sex år i rad, vilket speglar vårt starka fokus på både personlig och professionell utveckling. Vi vill göra skillnad genom att sträva efter att vara vårt bästa jag, agera med omtanke och bygga förtroende genom tydlighet och samarbete. Vårt hjärta slår starkt och det märks i allt vi gör.
Även om vi har vårt hjärta i Norden, berikas vårt team av den mångfald av perspektiv som kollegor från olika länder bidrar med. Vi främjar en välkomnande och stödjande kultur, där samarbete driver oss att uppnå de bästa resultaten för våra användare. Ansök idag! Tjänsten är på heltid tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Du söker genom att skicka in ditt CV till oss samt svara på ett antal frågor, inklusive en videofråga - enkelt och personligt. Urval sker löpande. På samtliga slutkandidater görs en bakgrundskontroll av ett externt bolag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resurs Bank AB
(org.nr 516401-0208)
Björkavägen 111
