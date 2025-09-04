Landskapsarkitekt inom stadsmiljöutveckling
2025-09-04
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Som landskapsarkitekt erbjuds du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla stadens offentliga mötesplatser och gröna miljöer som gator, torg och parker. Vi arbetar med gestaltning som skapar attraktiva och mångfunktionella platser för stadens alla invånare både på övergripande nivå med planer och program, och även på detaljerad nivå.
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter och innebär arbete i olika delar av förvaltningens samhällsbyggnadsprocess. Gruppen stödjer olika avdelningar inom förvaltningen i gestaltnings- och utformningsfrågor, i både övergripande stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner och i byggnation av allmän plats.
Som landskapsarkitekt kommer du att ta fram utredningar och skisser som utgångspunkt inför genomförande av byggnation samt att utgöra beställare eller beställarstöd vid upphandling av konsulttjänster. Arbetet sker både i grupp och självständigt med projekt av varierande storlek, skala och innehåll.
Din arbetsplats
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga gator, torg, parker och naturmiljöer inom Linköpings kommun.
Avdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre enheter; Stadsmiljöutveckling, Drift och underhåll samt Support. Stadsmiljöutveckling består av cirka 20 medarbetare och arbetar inom tre verksamhetsområden; landskap, natur och infrastruktur. Vi sitter i nybyggda lokaler i Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat där det finns goda möjligheter till både enskilt arbete och kreativa möten. Möjlighet finns att arbeta 1-2 dagar på distans efter överenskommelse med arbetsgivaren. Vi arbetar i en kreativ miljö med hög ambitionsnivå och här får du en god möjlighet till utveckling, utbildning och deltagande i intressanta projekt.
I landskap- och naturgruppen finns förutom fem erfarna landskapsarkitekter och en gruppchef även ekologer, skogsförvaltare och naturvårdare. Vår arbetsgrupp präglas av stort engagemang, gemenskap och driv.
Med anledning av att många spännande projekt ligger framför oss vill vi stärka upp gruppen med ytterligare en landskapsarkitekt med några års erfarenhet från projektering och utredning.
Välkommen att bygga den attraktiva staden tillsammans med oss!
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt LAR/MSA eller har annan utbildning som av oss bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att utveckla idéer och projekt i tidiga skeden liksom att projektera och utforma miljöer i olika skalor och detaljeringsnivå i samarbete med flera olika kompetenser. Du är kunnig i vanligt förekommande rit- och presentationsverktyg och har god förmåga att presentera och visualisera idéer och förslag.
Meriterande är kunskaper inom anläggnings-AMA samt erfarenhet av projektprocesser, projektledning och kommunala uppdrag. Du behärskar det svenska språket väl vilket är nödvändigt då du formulerar uppdragsbeskrivningar och beställningar på svenska samt jobbar mot och tar fram styrdokument skrivna på svenska.
Som person är du prestigelös och lyhörd. Du arbetar lösningsorienterat, inkluderande och kreativt för att lösa komplexa frågor och skapa attraktiva miljöer. I detta lyckas du hålla tidsramar genom en god prioritering och planering. Genom dina erfarenheter har du utvecklat förmåga att se ditt uppdrag som en del i en komplex helhet. Du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra. Du har god spatial förmåga och är van vid att formulera den övergripande idén för projekt både i skisser, illustrationer etc. men också i tal och skrift.
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15558
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
