Landsbygdsskolorna söker timvikarier
2025-11-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Vi vill ha en skola där alla känner att de lyckas och har lust till fortsatt lärande.
För att nå dit arbetar vi efter en röd tråd från förskolan till år sex, som innefattar kunskapssyn,
inlärningssyn och värdegrund.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som med kort varsel kan hoppa in och vikariera på skola och fritidshem på våra landsbygdsskolor, Odensala och Skepptuna skola & fritidshem. Du behöver ha lätt för att första instruktioner och snabbt kunna arbeta självständigt. Du kommer ibland att få vikariera som lärare i klass utifrån en planering och ibland arbeta som lärare på fritidshemmet och leda olika aktiviteter.Kvalifikationer
Du får gärna vara utbildad barnskötare eller fritidsledare
Vi ser gärna att du har en erfarenhet av att leda elevgrupper i åldrarna 6-12 år.
Då vi ligger utanför Märsta behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Du behöver vara strukturerad och ansvarstagande.
Det är väldigt viktigt att du är samarbetsorienterad och relationskapande både med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du behöver vara proaktiv för att skapa goda förutsättningar för en trygg miljö.
Du är vänlig och positiv och har förmågan att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
