Lakritsroten Stockholm Butikschef
2026-03-16
Har du stor kärlek för sötsaker och gillar lakrits?
Då har vi jobbet för dig!
Vi är en ledande specialist butik inom konfektyr med över 700 artiklar lakrits från jordens alla hörn, uppdelade i Söt, Salt, Choklad, Mat & Bak, Skönhet och Litteratur, samlade på ett och samma ställe.
Jobbet innebär att möta våra kunder och sprida din nördighet om hantverket kring lakrits, hålla butiken i ordning och se till att senaste nyheterna presenteras för våra kunder. Utöver det, deltar du i att följa de uppsatta målen, rutinerna för; hygien, kassahantering och den dagliga driften.
I rollen som butikschef är din uppgift att övergripande ansvara för hela butiken. I befattningen ingår ansvar för inköp, logistik och att butikens layout följer Lakritsrotens riktlinjer. Vi ser att du är en glad och inspirerande kollega som stöttar personalen med en positiv anda och samtidigt är tydlig med de riktlinjer som gäller.
Du är målinriktad i ditt ledarskap, gillar nya utmaningar och tvekar inte att vara "hands on". Vidare säkerställer du Lakritsrotens retail strategi i din butik, analyserar nyckeltal och tar nödvändig action utifrån dessa för att maximera lönsamheten.
Vi erbjuder dig:
• Ett jobb med stora möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling.
• En miljö där du är med och påverkar som t ex butikens valda strategier.
• Tjänsten är heltid, 100%.
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom handel sedan tidigare.
Du talar flytande i Svenska och Engelska.
Schemat är förlagt på dag- och kvällstid, samt varannan helg.
Tjänsten beräknas att påbörjas under Aprilmånad enligt överenskommelse.
Det är viktigt att er ansökan skickas in i PDF-format, och inkluderar ditt CV med bild och Personligt brev.
Rekrytering sker löpande.
Skicka din ansökan till:jobb@lakritsroten.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
