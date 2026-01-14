Läkare till Doktor24s digitala tjänst
Doktor 24 Healthcare AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktor 24 Healthcare AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Doktor24 söker läkare till digital primärvård - flexibelt arbete och fullt remote
Vill du kombinera kliniskt arbete med flexibilitet och arbeta hemifrån - samtidigt som du bidrar till att utveckla framtidens primärvård?
Vem vi söker
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité. Du har minst ett års dokumenterad arbetserfarenhet från svensk primärvård, efter avslutad BT/AT-tjänstgöring. Troligen har du en annan tjänst inom primärvården som du på ett flexibelt sätt vill kombinera med att jobba digitalt hos oss. Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Du vill arbeta kliniskt digitalt minst 30 timmar per månad, gärna mer. Då vi har öppet dygnet runt, alla dagar i veckan finns det goda möjligheter att anpassa ditt schema. Vi söker dig som är läkare och kan arbeta som konsult via eget bolag. Behovet är som störst på vardagar under dagtid, men det finns även möjlighet att arbeta kvällar och helger. På sikt kan även nattpass bli aktuellt om så önskas. Vi är flexibla kring startdatum och planerar tillsammans utifrån vad som fungerar för båda parter. Önskad start från vårt håll är så snart som möjligt, men räkna med att det kan ta några veckor att få allt på plats inför din första arbetsdag.Kvalifikationer
• Leg. läkare med minst ett års arbetserfarenhet från svensk primärvård, efter avslutad BT/AT-tjänstgöring* ST-läkare eller specialistläkare inom allmänmedicin är meriterande
• Du har god datorvana och är bekväm med att använda digitala verktyg
• Du är tillgänglig och vill arbeta kliniskt digitalt minst 30 timmar per månad
• Du är empatisk, lyhörd och tydlig i mötet med patienter
• Du vill vara delaktig i utvecklingen av digital vård
Vad vi erbjuder:
• Konsultuppdrag * Flexibla arbetstider
• Möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan remote plats
• En chans att vara med och förbättra den svenska primärvården
• Tillgång till ett kompetensbibliotek och kontinuerligt lärande via våra kollegor
• Möjlighet att bidra till utveckling av vår digitala vård och plattform
• En arbetsplats med hög trivsel
Doktor24 - Ett unikt upplägg
Med hjälp av en AI-bot triageras alla patienter innan de antingen rekommenderas egenvård, hänvisas till fysisk vård eller får träffa dig som läkare via ett digitalt möte.Vi samarbetar med både offentliga och privata vårdcentraler över hela Sverige. Detta gör det möjligt att erbjuda fler patienter ett digitalt läkarbesök, frigöra fysiska tider för de som behöver dem mest och minska behovet av hyrläkare. Vår hållbara och kostnadseffektiva modell underlättar för både patienter och vårdgivare.
Medicinsk kvalitet i fokus
Vi prioriterar medicinsk kvalitet och följer STRAMAs riktlinjer noggrant. Vårt kvallitetsteam arbetar kontinuerligt med att utveckla behandlingsriktlinjer och processer för att säkerställa hög kvalitet, både för klinikerna och oss som vårdgivare.
Stöd av kompetenta kollegor, behandlingsriktlinjer och tekniska plattformar
I ditt kliniska arbete kommer du att bedöma patienter digitalt via chatt eller video. Du har alltid mycket kompetenta kollegor som du kan rådfråga och du har även möjlighet att i realtid diskutera dina patientärenden med andra kollegor. Du får även stöd av våra gedigna behandlingsriktlinjer, som vägleder dig i ditt arbete med digital vård. Utöver att kommunicera med dina kollegor, för såväl råd och stöd som positiv feedback och personliga dialoger, kommer du självklart primärt att ha en dialog med våra patienter. Detta sker via en kommunikationsplattform som till stor del automatiserar anamnes och journalföring!
Om Doktor24
Doktor24 är en av Sveriges största digifysiska vårdgivare. Genom digitala besök och fysiska vaccinmottagningar i samarbete med Apoteket erbjuder vi hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet i vården.
Intresserad? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doktor 24 Healthcare AB
(org.nr 556225-6346), https://doktor24.se/ Kontakt
Jim Olsson jim.olsson@doktor24.se Jobbnummer
9684736