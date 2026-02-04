Läkare
Försvarsmakten / Läkarjobb / Boden Visa alla läkarjobb i Boden
2026-02-04
Specialistläkare
Försvarshälsan i Bodens Garnison söker en läkare med specialistinriktning till Hälso- och sjukvårdssektionen. Vi erbjuder dig som är trygg i yrkesrollen och trivs att arbeta självständigt och i team att på ett meningsfullt sätt vidareutveckla dina förmågor i takt med Försvarsmaktens starka tillväxt. Som medarbetare vid Försvarshälsan värdesättes att din kompetens på ett unikt sätt kan bidra till ett robust och säkert samhälle.
Om enheten
Försvarshälsan är en expertresurs som stöttar arbetsgivaren med bred Försvarsmedicinsk förmåga. Vårt huvudsakliga uppdrag är att utföra dagliga hälso- och sjukvårdande insatser för den pliktade personalen samt företagshälsovård för anställd personal inom Bodens Garnison.
Försvarshälsan är en del av Garnisonsstödsenheten på I 19 och har fn 28 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, hälsopedagoger, arbetsmiljöingenjör och verksamhetsledning. Verksamheten består av två sektioner, Hälso-och sjukvård samt Företagshälsovård. Sektionerna är överbryggande i sitt arbete att lösa uppgiften att stötta arbetsgivaren.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Huvudsaklig arbetsuppgifter är att på primärvårdsnivå bedöma och behandla personer som är under plikt samt utföra medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömningar. Du är en del i tvärprofessionella team som stödjer arbetsgivare och medarbetare i arbetsanpassning och rehabilitering samt är rådgivande i utredningar av missbruksproblematik och arbetsskador vilket är en del i arbetsmiljöarbetet inom Bodens Garnison. Ditt arbete växlar med förbandens behov och du jobbar nära verksamheten tillsammans med medicinsk personal på mottagningen och vid kompanierna med omväxlande arbetsuppgifter som delvis sker under fältmässiga förhållanden. I arbetet som läkare ingår även medverkan på Försvarsmaktens övningar.
Kvalifikationer
KRAV
• Legitimerad Läkare med specialistutbildning inom t.ex. allmänmedicin eller annan bedömd relevant utbildning
• God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team med andra professioner
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska/Engelska)
• Körkort lägst B manuell
MERITERANDE
• Erfarenhet av allmänmedicin och/eller företagshälsovård
• Erfarenhet av arbete i militär kontext eller genomförd militär grundutbildning
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård exempelvis akut sjukvård och prehospital vårdPubliceringsdatum2026-02-04Dina personliga egenskaper
Du är driven,prestigelös och har hög integritet. Vi ser också att du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik och serviceinriktad. Du har ett flexibelt arbetssätt och en vilja att utveckla verksamheten framåt. Arbetet kräver god förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera resultat av utförda arbeten och uppdrag inom en verksamhet som är i förändring och som stundtals kräver omprioriteringar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med provanställning i 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid (40t/v) Till största delen förlagd till dagtid vardagar, men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma. I tjänsten ingår 3h fysisk träning på arbetstid.
Arbetsort: Boden
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse efter godkänd registerkontroll
Möjlighet till internutbildning och kompetensutveckling inom försvarsmedicinska området.
Individuell lönesättning tillämpas
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Stf avdelningschef Maria Runelöf, tel 070-585 92 98, sektionschef Maria Hardselius, tel 073-359 50 11
Fackliga företrädare - nås via Försvarsmaktens växel 010-825 10 00
OFRO Håkan Jansson
OFRS Annelie Forshage
SACO Björn Astermo
SEKO Susanne Thunberg
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
