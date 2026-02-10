Läkarassistent till Vårdcentral Tisken, Falun
Region Dalarna / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker läkarassistenter till Vårdcentral Tisken för sommaren 2026. Vårdcentralen är en av regionens vårdcentraler med ca 11 300 listade patienter.
Hos oss arbetar ca 50 trevliga och engagerade medarbetare med olika professioner; läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administratörer, chefer, samtalsterapeuter, psykologer, receptionist, rehabkoordinator och fysioterapeut. Du kommer att samarbeta med många av dem som läkarassistent.
Vi anser att en god arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Vårt mål är att du ska trivas, känna arbetsglädje och kunna utvecklas på jobbet - då tror vi det blir som allra bäst.
Du hittar oss i centrala Falun och från vårdcentralen är det bara 5 minuters gångavstånd till tågstationen vilket gör det lätt att pendla med buss eller tåg.
Läkarassistent till Vårdcentral Tisken, FalunPubliceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som läkarassistent hos oss har man egen mottagning och tar egna patienter under handledning av antingen en sjuksköterska och/eller en läkare som finns helt avsatt för frågor och hjälp med allt som behövs. Varje dag går man även tillsammans igenom patienterna, frågor som kommit upp och summerar dagen. Man har ca 6 patienter per dag och det varierar mellan akuta som är bokade samma dag till de som är inbokade och planerade i förväg.
Exempel på vad som kan bokas på en mottagning för läkarassistenter är öronbedömningar och öronsugning av vaxproppar, hudbedömningar, uppföljning efter insättande/dosjustering av blodtrycksläkemedel, injektioner, följt sårpatienter och lagt om deras sår, halsbedömningar och mycket annat.
Avslutat termin 8 på läkarprogrammet
Meriterande:
Erfarenhet av patientnära arbete
Rekrytering sker löpande. Befattningen kräver kontroll av belastningsregisterSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
