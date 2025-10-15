Lagerresurs
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Södertälje
Bromma Stål är ett familjärt företag som har vuxit med åren men ändå behållit sin raka och jordnära stil.
Vi gillar när det är fart och fläkt, men aldrig på bekostnad av kvaliteten.
Här jobbar människor som bryr sig om sitt jobb, sina kollegor och resultatet vi levererar till våra kunder - varje dag.
Om jobbet
Vi söker en lagerresurs till vår anläggning i Bromma.
Här jobbar du med orderplock och stålbearbetning - ett varierat jobb där du får använda både händer och huvud.
Arbetsuppgifterna handlar bland annat om:
Plockning och hantering av kundorder
Kapning, borrning, stansning och målning av stål
Bearbetning efter ritning och kundönskemål
Truckkörning och allmän ordning i lagret
Det är ett fysiskt jobb med högt tempo, så du bör trivas när det rör på sig.
Vi tror att du är
Positiv, noggrann och gillar att jobba i team
Van att hålla tempo utan att slarva
Har truckkort och kör säkert
Har en inställning som gör att du gärna lär dig nytt och hjälper till där det behövs
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning
Traverskort
Utbildning i heta arbeten
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg anställning i ett stabilt företag, med kollektivavtal och bra förmåner.
Du får jobba i en modern verkstad med bra utrustning och härliga kollegor - kort sagt ett jobb där du trivs om du gillar att ta i och se resultatet av det du gör.
Kort om tjänsten
Plats: Spånga, Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare (provanställning till att börja med Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobb@brommastal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerresurs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromma Stål AB
(org.nr 556619-2968)
163 43 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
William Müller jobb@brommastal.se 08-282940 Jobbnummer
9558034