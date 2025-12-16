Lagerpersonal till Fladen Fishing AB
2025-12-16
Fladen Fishing AB söker lagerpersonal till vårt lager i Varberg.
I rollen arbetar du med orderplock och packning, godsmottagning, truckkörning samt distribution till återförsäljare i närområdet med lätt lastbil (B-körkort). Arbetet kräver god ordningskänsla, sifferförståelse och god fysik. Du behärskar svenska i tal och skrift och trivs med att samarbeta med andra.
Tjänsten är placerad i Varberg och vi ser gärna att du har möjlighet att bo i närområdet. Intresse för och kunskap om sportfiske är meriterande.
Anställning: Heltid, januari-augusti, med chans till förlängning
Tillträde: Januari
Urval: Sker löpande
Ansökan skickas till: perhenrik@fladenfishing.se
Om Fladen Fishing AB
Fladen Fishing AB är ett grossistföretag inom sportfiskeredskap, etablerat 1982 och beläget vid Varberg Nord. Bolaget har 18 medarbetare och en omsättning om cirka 100 MSEK. I koncernen, som även omfattar dotterbolag i Norge och egna butiker, är vi totalt cirka 30 medarbetare med en omsättning om cirka 140 MSEK.
Vi säljer främst till marknader i Norden, Tyskland och England. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: perhenrik@fladenfishing.se
https://www.fladenfishing.se
