Lagerpersonal sommarvikariat, Kallhäll
ICA Sverige AB (Kallhäll) / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-01-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB (Kallhäll) i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
ICA söker medarbetare till lagret i Kallhäll. Vill du vara med och säkra Sveriges varuförsörjning, i rätt tid till god kvalitet? Arbetet innebär i huvudsak truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas.
Om jobbet som Lagermedarbetare
Rollen är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner. Tillsammans med ditt team ser du till att alltid ge våra butiker service i världsklass. Arbetstiderna kan variera över dygnets alla timmar.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid.
Är du den vi söker?
Grundläggande krav
• Du trivs i ett fysiskt krävande arbete
• Förstår vikten av att följa rutiner för ett säkert arbete
• Har fyllt 18 år
• Läser och talar svenska obehindrat
Vad händer nu?
Ansök senast 2026-02-01 genom ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
I rekryteringen gör vi löpande urval med hjälp av urvalsfrågor och tester och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Innan anställning görs drogtestning och bakgrundskontroll.
Frågor om tjänsten: rekrytering.sthlm@ica.se
Facklig kontaktperson: Jonaton.clarke@ica.se
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mejerivägen 2 (visa karta
)
176 02 JÄRFÄLLA Arbetsplats
ICA Sverige AB (Kallhäll) Jobbnummer
9680301