Lagerpersonal sökes på heltid till Enköping
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Enköping
2026-04-09
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Enköping
Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade och noggranna medarbetare för heltidsarbete hos en av våra kunder i Enköping. Tjänsten är långsiktig med möjlighet till övertagande till kund.
I rollen kommer du främst att arbeta med hantering av plock och pack på en automatiserad avdelning. Arbetet sker med stöd av automatiserade lösningar som underlättar arbetsflödet. Andra arbetsuppgifter kan också förekomma, såsom etikettering, kontroll av gods och inplastning.Profil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult representerar du både dig själv och företaget ute hos kund. Därför söker vi dig som är ansvarstagande, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet är i fokus.Kvalifikationer
• Lagererfarenhet i minst 1-2 år
• Truckkort A & B
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Gymnasieexamen
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom läkemedelslager
• Erfarenhet inom automationsplock
Vi erbjuder
• Heltidsanställning hos en stabil arbetsgivare
• Möjlighet till långsiktigt arbete
• Ett varierande arbete i en viktig bransch
• Trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter
Vänligen skicka med dina gymnasiebetyg i ansökan. Du kan finna dom på www.antagning.se.
OBS: En bakgrundskontroll kommer att genomföras senare i rekryteringsfasen.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fagottvägen 1B (visa karta
)
633 47 ESKILSTUNA Kontakt
Mattias Johansson mattias.johansson@posti.com Jobbnummer
9844800