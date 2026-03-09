Lagerpersonal sökes i Linköping
2026-03-09
Vill du ha ett extrajobb där du håller igång, får saker gjorda och slipper sega dagar? Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Linköping. Här hjälper du till att plocka och packa ordrar, hålla ordning i lagret och se till att allt flyter på som det ska
Du behöver inte kunna allt från början. Har du rätt inställning, gillar att jobba praktiskt och inte är rädd för att ta i, så lär du dig snabbt.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller tempot uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs med fysiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att hitta nästa starka tillskott i Linköping
