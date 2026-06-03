Lagerpersonal
Uniflex AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lindesberg
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker lagerpersonal till kommande uppdrag hos en av våra kunder i Örebro.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vi söker dig som har truckkort A1–4 och B1–4 samt erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Arbetet är förlagt både dag- och kvällstid, vilket innebär att du behöver vara flexibel gällande arbetstider. Du som söker behöver trivas i ett högt tempo, vara van vid kroppsligt arbetet och med varierande arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Truckkörning
Plock, pack och förflyttning av gods
Godsmottagning och utlastning
Städning, ordning och låsning av lagret
Rapportering och administration i affärssystem
Vem är du?
• Arbetsvillig
• Flexibel
• God samarbetsförmåga
• Initiativ och ansvarstagande
Truckkort och lagererfarenhet är ett krav.
Erfarenhet av motviktstruck är meriterande.
Vi ser att du som söker trivs med ett högt arbetstempo, är en strukturerad person med gott ordningssinne samt att du gillar att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om verksamheten
Om Uniflex
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter.
Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar • Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Rudbecksgatan 11 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Kund i Örebro Kontakt
Tilda Ståhl tilda.stahl@uniflex.se Jobbnummer
9944699