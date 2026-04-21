Lagerpersonal
Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
Vi söker nu en lagerarbetare för inleveranser!
Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs i ett högt tempo? Har du truckkort och erfarenhet av lagerarbete? Då kan du vara den vi söker!
Som lagerarbetare kommer du att:
Ansvara för inleveranser, lasta lastbilar för utleverans, lagervård, som omstruktureringar, inventeringar etc, samt allmänt förekommande uppgifter
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god truckvana
• Har datorvana och är bekväm med att registrera i system
• Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
• Trivs med fysiskt arbete och är inte rädd för att ta i när det behövs
• Är en lagspelare som bidrar till god stämning och struktur på lagret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jobb@gnosjopersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Lagerpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Personaluthyrning AB
(org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9868152