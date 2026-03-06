Lagerpersonal
Kila Möbler AB / Lagerjobb / Nyköping Visa alla lagerjobb i Nyköping
2026-03-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kila Möbler AB i Nyköping
Vi på Kila Möbler söker förstärkning till vår paketeringsavdelning nu när säsongen för trädgårdsmöbler drar igång. Vi söker kollegor som förstår vikten av god service och av att hålla många bollar i luften. Du har ordningssinne, är inte rädd för fysiskt arbete och är förberedd på eventuellt helgarbete. I arbetsuppgifterna ingår främst att plocka och paketera varor som skall skickas till våra kunder, men också att hantera ankommande gods och hjälpa till med lagerhantering, samt utleveranser vid behov. Till viss del förekommer arbete vid skärm. Vi önskar att du har god datorvana och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kravprofil och personliga egenskaper
Arbetet kan vara statiskt och ibland fysiskt krävande, så du bör vara i god fysisk form. Du trivs med att jobba mot uppsatta mål och nöjda kunder är alltid huvudmålet. Vi vill att du har gott ordningssinne, har grundläggande kunskaper i matematik och är ansvarsfull och noggrann. Du kan komma att arbeta självständigt, men du ingår främst i en grupp som arbetar tillsammans. Du har god initiativförmåga och är flexibel. Då vi värdesätter mångfald ser vi gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Arbetsspråk är svenska och du bör kunna kommunicera väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav och truckkort A-B är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
Vi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver din kompetens samt dina erfarenheter och egenskaper via vår jobbsida. Vi kan inte ta emot ansökningar per mail. Vi kallar till intervjuer och kommer att tillsätta tjänsten snarast möjligt.
Samtliga tjänster på Kila Möbler omfattas av kollektivavtal, vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Den här tjänsten omfattas av Svensk Handels villkor.
Sista dag att ansöka är 27 mars (tjänsten kan tillsättas innan). Tillträdesdag: 30 mars eller enligt överenskommelse. Anställningstyp/arbetstider
: Visstidsanställning, heltid (helgarbete kan förekomma) / Snarast - t.o.m. vecka 32. Placeringsort: Ålberga (Nyköping). För mer information om tjänsten: Henrik Ekblom, tel: 0155-77242, mail: henrik.ekblom@kilamobler.se
För mer information om rekryteringen: Hampus Ekblom, tel 0155-77248, mail: hampus.ekblom@kilamobler.se
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-78394-1878536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kila Möbler AB
(org.nr 556165-5324), https://jobb.kilamobler.se
Kila 1 (visa karta
)
611 90 ÅLBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kila Möbler Jobbnummer
9781822