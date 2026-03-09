Lageroperatör till Smartoptics
2026-03-09
Lageroperatör till Smartoptics i Kista
Smartoptics expanderar och söker nu en lageroperatör till deras Operations-team i Kista. I denna roll kommer du att arbeta i lagret med mottagning och organisering av inkommande varor, säkerställa att leveranser hanteras korrekt samt upprätthålla noggranna systemregister. Du spelar en viktig roll i att hålla deras produktion och logistik igång på ett smidigt och tillförlitligt sätt.
Hos Smartoptics arbetar det tillsammans för att bygga framtidens optiska nätverk - där precision, struktur och teamwork gör skillnaden.
Om rollen
Som lageroperatör ansvarar du för att hålla lagret välorganiserat och strukturerat. Rollen omfattar hantering av materialflöden, mottagning och registrering av inkommande och utgående varor, lagerhantering samt plock och pack av ordrar.
Du kommer att kontrollera inkommande leveranser, registrera information i deras ERP-system och säkerställa att uppgifter och dokumentation är korrekta och uppdaterade enligt företagets rutiner.
ArbetsuppgifterHantering av inkommande gods
Ta emot och lossa inkommande leveranser samt kontrollera att fraktdokument är korrekta.
Säkerställa att varor registreras och lagras korrekt i lagret.
Ankomstkontroll
Kontrollera levererade varor för att säkerställa kvalitet och skick.
Rapportera eventuella skador eller avvikelser enligt företagets rutiner.
ERP-system och rapportering
Registrera alla lagertransaktioner, inklusive mottagning och utleveranser, i ERP-systemet.
Säkerställa att alla systemuppgifter är korrekta och uppdaterade.
Lagerhantering
Samarbeta med teamet för att identifiera och lösa lageravvikelser.
Stödja lagerkontroller och inventeringar för att säkerställa korrekt lagerstatus.
Plock och pack
Plocka och packa utgående ordrar och säkerställa att de är korrekt märkta och redo för leverans.
Intern materialdistribution
Leverera material till rätt avdelningar inom organisationen.
Säkerställa korrekt dokumentation av interna leveranser.
Vi söker dig som
Vi söker en praktiskt lagd, noggrann och pålitlig lagspelare som trivs i en strukturerad men dynamisk arbetsmiljö. Du har ett öga för detaljer och tycker om att samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och supply chain.
Du är också:
flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter
lösningsorienterad och serviceinriktad
noggrann med god organisationsförmåga
Publiceringsdatum2026-03-09

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i lager eller materialhantering
God förståelse för ERP-system och lagerprocesser (erfarenhet av SAGE X3 är meriterande)
Kunskap om mottagningskontroller och packprocesser
Truckkort eller erfarenhet av truckkörning är meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Varför arbeta hos Smartoptics?
En vänlig och inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar utveckling och innovation
Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling
Arbete med avancerad telekomteknik som används globalt
Konkurrenskraftig lön samt ett hälsoprogram med exempelvis yoga och massage
Vill du ta nästa steg i din karriär? Ansök redan idag och bli en del av Smartoptics team, där du bidrar till att säkerställa att deras produkter når kunder över hela världen i rätt tid.
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta på dennis.palenzovski@thalamus.se
.
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 23/3-26.
