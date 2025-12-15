Lageroperatör - 504869
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Vill du jobba på ett världsledande företag i järnvägsbranschen? Alstom Sverige söker en ambitiös och driven medarbetare till vår Supply Chain- organisation i Motala. Du kommer tillsammans med ytterligare en lagerarbetare vara lokalt ansvarig för lager och materialhantering i vår depå i Luleå.
Är du vår nya Lageroperatör till Motala?
Som Lageroperatör kommer du att arbeta tätt tillsammans med övriga Supply Chain-medarbetare så som materialplanerare och inköpare, samt vara en viktig länk mellan Supply Chain och produktion. Du kommer att hantera frågor som berör materialhantering och produktion samt medverka till att skapa och förbättra rutiner för företagets verksamhet och optimering av lagervärden, lagerutrymmen och arbetsprocesser.
I tjänsten ingår även att:
Ta emot varor när de anländer till depån och kontrollera att det är rätt produkt och rätt mängd
Kontrollera och stämma av leveranser vad gäller skick och kvalitet
Upprätthålla och förbättra lagerstruktur med lagerplatser och uppmärkning såväl fysiskt som i lagersystem
Förbereda planerade uttag (kitning) från lagret av underhållsstyrt material
Vara behjälplig vid material och artikelnummeridentifiering vid uttag från lager
Hantera försändelser av material övriga depåer och upparbetande verkstäder
Andra arbetsuppgifter kan vara inventering, utredning, packning och planering. Arbetet är självständigt och fritt och innebär eget ansvar. I arbetet ingår en del tunga lyft.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Lageroperatör är du serviceinriktad, flexibel och ordningsam. Du har ett stort engagemang och kan arbeta väl i team. Du är tydlig i din kommunikation och arbetar strukturerat.
Vidare har du en god förmåga att lösa problem samt är van vid att hantera och balansera flera olika frågor, problem och förfrågningar samtidigt.
För att lyckas i rollen:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkörkort A + B
God fysik då arbetet kräver tunga lyft
God datorvana är nödvändigt för att klara av arbetsuppgifterna
Erfarenhet av affärssystem
Stresstålig och effektiv för att lösa problem som uppstår snabbt
Mycket god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Du behöver inte vara tågentusiast för att trivas hos oss. Vi lovar att när du kliver på ett av våra tåg tillsammans med vänner eller familj, kommer du att känna stolthet. Om du är redo för utmaningen - hör av dig till oss!
Viktigt att notera
Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som firar mångfald i de 63 länder vi är verksamma i. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Så ansöker du
