Lagermedarbetare Västerås
Momentum Industrial AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-08-04
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Lagermedarbetare till Momentum Industrial ABPubliceringsdatum2026-08-04Om företaget
Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Vår mission är Tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder SEK och har 310 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group som är noterat på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida. https://www.momentum-industrial.com
Din roll
Vi söker en serviceinriktad och engagerad lagermedarbetare som vill bidra till att stärka svensk industri genom professionell service, teknisk rådgivning och hög tillgänglighet gentemot våra kunder. Som lagermedarbetare hos oss ansvarar du för:
Godshantering in- och utleveranser
Plock, pack och inventering
Att upprätthålla ordning och struktur på lager
Enklare teknisk rådgivning kring våra produkter och lösningar
Vara behjälplig i butik och på telefon vid behov
Arbetet består av manuell orderhantering och handplock, truck används endast vid behov och utgör en liten del av arbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ställer krav på servicekänsla, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi har stort fokus på kund och där vi värdesätter en positiv och energigivande arbetsmiljö.
Vi söker dig som
• Har tekniskt intresse och gärna erfarenhet från industri, lager eller butik
• Är strukturerad och har god förmåga att planera, genomföra och följa upp ditt arbete
• Är initiativtagande, självgående och har lätt för att samarbeta
• Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande men inget krav, du får utbildning inom våra produkt- och tjänsteområden samt i våra affärssystem. Du behöver inte vara expert på alla teknikområden från början – vi ser långsiktigt på din utveckling hos oss. Vi värdesätter mångfald och ser gärna att du kompletterar vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning på heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• En professionell och engagerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling Så ansöker du
Ansök senast 6 september 2026.Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta:
Pär Wikmanspar.wikmans@momentum-industrial.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YLU926V1E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momentum Industrial AB
(org.nr 556547-0134), https://www.momentum-industrial.com/
724 71 VASTERAS Arbetsplats
Ateljégatan 4 Jobbnummer
10020591