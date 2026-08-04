Fysioterapeut, Vuxenhabiliteringen Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Falun Visa alla sjukgymnastjobb i Falun
2026-08-04
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. På varje enhet finns en länsövergripande Vuxenhabilitering och Barn- och ungdomshabilitering med tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringen har ett viktigt och utmanande uppdrag med att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt för deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället
Vi söker nu fysioterapeut för Falun, men ort kan diskuteras vid behov. Vill du som fysioterapeut ha ett spännande uppdrag där du får arbeta med patienter som har olika typer och ofta omfattande funktionsnedsättningar. Många patienter följer du under lång tid och har därmed möjlighet att lära känna dina patienter och tillsammans med dem planera och följa upp insatserna långsiktigt.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälpmedelsförskrivning och uppföljning, förebyggande och behandlande insatser, rådgivning och handledning till patientens nätverk samt bedömningar av funktionsförmåga.
Din huvudsakliga inriktning är patientens rörelseförmåga och motoriska utveckling. I nära samarbete med patient, närstående och övriga professioner i teamet utreder du behov, initierar insatser, genomför behandlingar och följer upp patientens utveckling i olika miljöer. Genom dina insatser bidrar du till att patienten kan bibehålla, utveckla eller kompensera sina fysiska förmågor och därmed skapa bättre förutsättningar för delaktighet och självständighet i vardagen.
Du har också möjlighet att bidra med utbildningsinsatser utifrån de behov och önskemål som finns hos våra patienter och deras nätverk. Samverkan är en viktig del av arbetet, och du kommer att ha nära kontakt med såväl andra delar av hälso- och sjukvården som kommunala verksamheter och andra aktörer.
För att ge dig en trygg start erbjuder vi en strukturerad introduktion, tillgång till handledare inom yrkesgruppen och en mentor på arbetsplatsen. Du blir dessutom en del av ett regionalt fysioterapeutnätverk som möts varje vecka, där det finns möjlighet till kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och professionell utveckling.
Rollen passar dig som vill arbeta långsiktigt med patienter och som uppskattar att samarbeta i tvärprofessionella team. På Habiliteringen möter du människor med olika funktionsnedsättningar, diagnoser och ibland sällsynta hälsotillstånd, vilket gör arbetet både utvecklande och stimulerande. Att arbeta hos oss innebär ett ständigt lärande, möjlighet att växa i din profession och chansen att bidra till att skapa en bättre vardag för dem vi är till för.
Citat från en av våra medarbetare: Jag tycker vi har spännande och komplexa fall och uppdrag. Det finns svängrum för kreativitet i mina uppdrag. Jag anser att jag personligen har ett större eget ansvar för mina insatser och vårdplanering, vilket jag uppskattar. Jag får förtroende av både min yrkesgrupp och chefer att jag gör mitt jobb ordentligt.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Giltigt B-körkort (det förekommer resor i tjänsten)Dina personliga egenskaper
Du ska ha ett genuint intresse för målgruppen. Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet.
Meriterande:
Erfarenhet inom yrket
Erfarenhet/kunskap om olika funktionsnedsättningar
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På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Malin Isaksson Malin.Isaksson@regiondalarna.se 023-490519 Jobbnummer
10020587