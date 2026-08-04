Lagermedarbetare till SGD Växjö
Human Solutions AB / Grovarbetarjobb / Växjö Visa alla grovarbetarjobb i Växjö
2026-08-04
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Är du en engagerad och serviceinriktad person som trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete i högt tempo? Har du erfarenhet av lagerarbete, truckkörning eller logistik och lockas av att arbeta på ett familjärt grossistföretag inom golvbranschen? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som lagerarbetare hos oss på SGD i Växjö.Publiceringsdatum2026-08-04Företaget
SGD - Sveriges Golvdistributörer AB utgör ett nätverk på 15 enheter över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. SGD's breda kunderbjudande förenklar professionella hantverkares tillgång till ett omfattande utbud av produkter direkt riktade mot eller relaterade till hantverkstjänster inom golv, vägg, bygg och plattsättning. Vi står för lokalt sortiment, hög servicenivå, stark lokal närvaro och snabba leveranser – detta är något vi är stolta över.
Våra värdeord inom Team SGD är Skärpta, Genuina och Drivna. Arbetsuppgifter
I rollen som Lagermedarbetare hos oss förväntas du göra lite av varje. Godsmottagning, upp packning varor, orderhantering mot kunder och leverantörer som bland annat innebär att kapa mattor, plocka varor, truckkörning samt kundmöten. Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Truckkörkort
Svenska i tal och skrift
B-körkort bil
Erfarenhet från byggbranschen (meriterande)
Erfarenhet av lagerarbete
PERSONLIGA EGENSKAPER
Tjänsten som lagerarbetare hos oss passar dig som är engagerad, tar ansvar och bidrar till den goda stämningen på jobbet. Du ska kunna möta våra kunder på ett bra sätt och att vara flexibel och kunna ta i där det behövs är en självklarhet. Att kunna arbeta i ett högt tempo, vara noggrann och kvalitetsmedveten är såklart också viktiga egenskaper. Som lagerarbetare hos oss är det även viktigt att du anammar och agerar utefter våra värdeord: Skärpta, Genuina och Drivna!
VI ERBJUDER
En tjänst hos ett växande grossistföretag inom golvbranschen i Sverige. Vi är enda fullsortimentsgrossisten i Sverige som samverkar med alla marknadsledande leverantörer i branschen. Vår breda kompetens, vår servicenivå och våra snabba leveranser är något som vi är extra stolta över. Hos oss blir du en i gänget, får var med på vår utvecklingsresa.
Tjänsten är på heltid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi har kollektivavtal. Arbetsorten är Växjö och tillträde sker så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Robert Karlsson, Lagerchef SGD Växjörobert.karlsson@svegab.se
alt +4647060630
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillhandahåller Human Solutions endast systemstöd. Återkoppling i rekryteringsprocessen ges av det rekryterande företaget. Vi hänvisar vänligen eventuella frågor till angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/
Isbjörnsvägen 6 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Human Solutions Jobbnummer
10020583