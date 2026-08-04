Rättsenheten söker kvalificerad jurist med inriktning dataskydd
Sveriges Domstolar, Rättsavdelningen / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2026-08-04
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Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
1 plats(er).
Vilka är vi?
Rättsenheten är en del av Domstolsverkets rättsavdelning där också enheten för internationella relationer ingår. På rättsenheten arbetar cirka 15 jurister, varav majoriteten är assessorer, samt en administratör. Medarbetarna är placerade i Jönköping, Malmö, Göteborg och Umeå.
Rättsenhetens huvudsakliga ansvar är att bidra med rättslig expertkompetens till andra delar av Domstolsverket och se till att det finns rättsliga förutsättningar för det utvecklingsarbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar.
Utöver den interna juridiska rådgivningen har rättsenheten en mängd andra uppgifter, till exempel att
samordna Domstolsverkets författningssamling (DVFS)
samordna och besvara samtliga remisser och delningar samt följa upp de remisser som besvarats när dessa bedöms få konsekvenser för Sveriges Domstolar
handlägga skadeståndsfrågor och överklaganden av domstolarnas administrativa beslut
samordna och besvara internationella enkäter om det svenska rättsväsendet
utreda behov av författningsändringar och ta fram hemställningar
representera Domstolsverket i samverkansgrupper och nätverk med andra myndigheterPubliceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
På Domstolsverket pågår ett omfattande och kontinuerligt arbete med att utveckla digitala lösningar inom olika delar av Sveriges Domstolars verksamhet, vilket inkluderar användningen av olika AI-tjänster. Arbetet sker ofta i samarbete med andra myndigheter. Som jurist med inriktning dataskydd har du en viktig roll i att stödja den här utvecklingen.
En stor del av ditt arbete kommer att vara som rättsligt stöd i dataskydds- och AI-relaterade frågor och du kommer att ingå i rättsenhetens dataskyddsgrupp. Ditt arbete kommer huvudsakligen att bestå av att ta fram rättsliga analyser och ställningstaganden samt att ge juridisk rådgivning i frågor kopplade till dataskydd och offentlighet och sekretess. Du kommer att delta i utformandet av personuppgiftsbiträdesavtal, bedömning av molntjänster samt förvaltning och utveckling av det stödmaterial som Domstolsverket tar fram till domstolarna när det gäller personuppgiftshantering.
Arbetet innebär att du har rollen som expert inom dataskydd såväl i förhållande till andra medarbetare på enheten som till övriga avdelningar och enheter på verket. I arbetet ingår exempelvis att delta i informationsklassningar och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar och att bevaka att dataskyddsperspektivet omhändertas i all utveckling.
Utöver frågor om dataskydd kommer du att ha andra uppgifter som omfattas av rättsenhetens uppdrag, såsom att handlägga remisser och delningar och stötta andra avdelningar vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter kan variera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är jurist (jur. kand. examen, juristexamen eller motsvarande) med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och arbete med dataskydd på förvaltningsmyndighet. Det krävs att du har mycket god kunskap om dataskyddslagstiftningen och är intresserad av att utveckla Sveriges Domstolar. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i domstol.
Arbetet som jurist på rättsenheten ställer stora krav på analytisk förmåga, gott omdöme och juridisk skicklighet. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och även gärna på engelska.
Det är viktigt att du är driven och nyfiken och trivs med att ha olika frågor på ditt bord samtidigt. Du måste kunna arbeta självständigt och vara bekväm med att ta egna initiativ. Arbetet på Domstolsverket ställer stora krav på flexibilitet och kräver att du har ett problemlösande förhållningssätt. Du kommer att arbeta med andra jurister men även med andra yrkeskategorier och det krävs därför att du har en mycket god samarbetsförmåga och är prestigelös. Arbetet på rättsenheten är utåtriktat och det är därför också viktigt att du har en väl utvecklad förmåga att knyta och förvalta kontakter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. För assessorer som har anställning i domstol finns möjlighet till tidsbegränsad anställning upp till sex år med eventuell möjlighet till förlängning.
Placeringsort är Jönköping, Malmö, Göteborg eller Umeå. Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Domstolsverket erbjuder möjlighet till visst distansarbete. Vissa resor i tjänsten förekommer.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön. (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Rättsavdelningen Kontakt
Facklig företrädare, ST
Magnus Danielsson +4636155363 Jobbnummer
10020584